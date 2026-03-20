Inaugurati ieri, giovedì 19 marzo, i nuovo laboratori di CnosFap a Fossano: un grande investimento sui giovani

Un investimento significativo per il futuro dei giovani e del sistema produttivo locale, realizzato grazie alla sinergia tra Salesiani di don Bosco, enti pubblici, Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano e partner privati, che consolida il ruolo del centro come punto di riferimento educativo e professionale.

La nuova struttura – oltre 3.000 metri quadrati di spazi didattici e laboratoriali – potenzia un modello formativo che in Piemonte registra risultati particolarmente rilevanti: il tasso di successo formativo dei percorsi CNOS-FAP si attesta attorno al 95%, confermando l’efficacia di un sistema centrato sulla pedagogia di don Bosco, sull’apprendimento pratico e sull’inserimento lavorativo.

All’inaugurazione, svoltasi nella sede di via Verdi, hanno partecipato numerose autorità istituzionali e rappresentanti del mondo economico e sociale. Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il senatore Giorgio Maria Bergesio, l’onorevole Chiara Gribaudo, il Presidente di Confindustria Mariano Costamagna, hanno espresso grande soddisfazione per l’intervento, ribadendo il pieno sostegno al modello salesiano e agli investimenti nella formazione dei giovani, considerati una leva strategica per lo sviluppo del territorio.

Presenti anche le principali associazioni datoriali e numerose imprese del territorio, a testimonianza di un dialogo strutturato tra formazione e impresa che caratterizza l’esperienza salesiana.

Un segno concreto della rete dei Salesiani è stato anche il servizio di accoglienza e catering, interamente curato dai centri di formazione professionale di Savigliano, Bra e Saluzzo, esempio di collaborazione tra le realtà del territorio e di valorizzazione delle competenze degli studenti.

Il centro salesiano di Fossano, attivo dal 1890 e fondato don Rua, primo successore di don Bosco, ha saputo evolversi nel tempo, passando dai laboratori artigianali tradizionali agli attuali ambiti meccanici, tecnologici, del benessere e dei servizi, mantenendo al centro il metodo educativo di Don Bosco: una formazione integrale della persona, capace di coniugare crescita umana, competenze professionali e inserimento lavorativo.

L’inaugurazione, nel giorno della festa di San Giuseppe, richiama simbolicamente il valore del lavoro e della formazione, rilanciando una visione che guarda avanti anche nei tempi complessi: investire sui giovani come scelta educativa, sociale ed economica, in piena continuità con il carisma di Don Bosco.