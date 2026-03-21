Buona partecipazione all'incontro organizzato a Fossano sul tema del Referendum del 22 e 23 marzo

Nella serata di giovedì 19 marzo, nel salone del Seminario di Fossano, si è svolto un incontro organizzato dalle Acli Provinciali Cuneesi, con l’Azione Cattolica della Diocesi di Cuneo-Fossano e i settimanali cattolici “La Guida” e “La Fedeltà” sul referendum del 22 e 23 marzo.

A introdurre i lavori sono stati: il presidente provinciale delle Acli Cuneesi, Elio Lingua, e il presidente dell’Azione Cattolica della Diocesi di Cuneo-Fossano, Michele Abrate, che hanno sottolineato l’importanza di una corretta informazione sulla materia, per poter scegliere consapevolmente riguardo al quesito del referendum, e hanno ribadito l’appello ad andare a votare, per esercitare. in un mondo libero e democratico, questo diritto, per il quale tante persone hanno sacrificato la loro vita.

Il direttore de “La Fedeltà”, Walter Lamberti, ha detto di aver accolto volentieri l’invito delle Acli e dell’Azione Cattolica ad organizzare l’incontro, come occasione per andare nello specifico della questione, senza “tifosie” politiche, ma in un clima costruttivo, mirato a dare la maggiore informazione possibile sul tema.

È poi intervenuto il professor Davide Sacchetto, avvocato e giornalista di Cuneo, che ha illustrato in modo molto chiaro e completo i termini della questione, nel rispetto della pluralità delle opinioni e delle convinzioni personali, e ha poi risposto alle domande del pubblico.