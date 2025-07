Troppo caldo nelle scuole di Bra, la minoranza: "Mancano i sistemi di ventilazione e climatizzazione"

Con una lettera indirizzata al sindaco Gianni Fogliato e firmata dai consiglieri Carlo Patria, Giuliana Mossino, Massimo Somaglia e Francesco Racca, la minoranza in consiglio comunale di Bra interviene su un tema in questi giorni davvero “caldo”.

Nelle scuole braidesi ancora in attività la canicola è insopportabile.

L’interrogazione 'urgente', inviata lo scorso 29 giugno, mette il dito nella piaga precisando che “il riferimento è alle strutture utilizzate nel periodo estivo” e che “vista la situazione climatica con temperature eccezionalmente elevate, si evidenzia come le scuole comunali di Bra, in larga parte, non risultano dotate di adeguati sistemi di raffreddamento, ventilazione o climatizzazione”.

La missiva prosegue rilevando che “Questa situazione comporta gravi difficoltà per lo svolgimento delle attività didattiche e ricreative e rischia di compromettere la sicurezza e il diritto allo studio e alla socialità degli alunni, considerando che le ondate di calore non possono più essere considerate fenomeni eccezionali, che le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di tutelare la salute dei cittadini, specialmente dei più giovani e vulnerabili ed è necessario adottare misure tempestive e strutturali per garantire ambienti scolastici salubri e sicuri ”.

L’interrogazione va dunque sul concreto con precise richieste:

“Quali misure immediate intende adottare l’Amministrazione per fronteggiare l’emergenza caldo all’interno degli edifici scolastici comunali attualmente in uso, come l’asilo nido comunale, i centri estivi e gli spazi scolastici utilizzati per le attività di “Estate Ragazzi?”.



E inoltre si chiede:

“È stata effettuata una ricognizione dello stato attuale dei sistemi di ventilazione e climatizzazione? Sono previsti interventi strutturali nel medio-lungo periodo, per dotare tutti gli edifici scolastici comunali di impianti di raffrescamento adeguati, e con quali tempi e modalità?

Quali indicazioni operative sono state fornite ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle strutture estive per gestire le giornate con temperature estreme e tutelare la salute di bambini e operatori?

In ultimo, la minoranza chiede altresì:

“L’Amministrazione ha valutato la possibilità di accedere a fondi regionali, statali o europei per finanziare tali interventi?”.

Si attende la replica dell’amministrazione comunale, in vista di una settimana che vedrà punte di temperature massime previste vicine ai 38°, fra giovedì 3 e venerdì 4 luglio.