"Metti in Moto il Dono 2025": nel Monregalese un weekend di solidarietà su due ruote

Anche quest’anno torna l’atteso appuntamento con “Metti in Moto il Dono 2025”, l’iniziativa organizzata da FIDAS Monregalese per promuovere la donazione del sangue attraverso passeggiate su due ruote e a piedi, in un clima di condivisione e solidarietà.

Il programma si articola su due giornate:

Sabato 19 luglio – Vicoforte-Castelmagno

Motociclisti: ritrovo alle ore 8:15 al Santuario di Vicoforte per registrazione, gadget e colazione; partenza alle ore 9:00 per un tour nel Monregalese con arrivo a Castelmagno - Colle Fauniera.

Ciclisti: ritrovo alle ore 8:15 a Pradleves con salita al Colle.

Il pranzo sarà disponibile solo su prenotazione presso Magno locanda a Castelmagno (costo 15 euro).

Domenica 20 luglio – Prato Nevoso

Alle ore 13:30 è previsto il ritrovo in Corso Statuto a Mondovì per le “motostaffette”, che scorteranno le auto dell’evento “Mondovì e Motori” nella suggestiva salita in alta quota fino a Prato Nevoso.

Per informazioni e prenotazioni è disponibile un QR code nella locandina ufficiale.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Vicoforte Mondovì, dalla Città di Mondovì e dall’Associazione La Funicolare.