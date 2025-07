Telemedicina, biodiversità e rinnovabili: 14milioni di euro per il Piemonte alpino

Le Alpi piemontesi si preparano a un futuro più resiliente, innovativo e connesso grazie a 21 nuovi progetti transfrontalieri finanziati dal Programma europeo Interreg Italia-Francia ALCOTRA 2021-2027. La conferma del finanziamento è arrivata ieri, a seguito dell’approvazione lo scorso 13 giugno dal Comitato di sorveglianza ALCOTRA, riunito a Venaria Reale sotto la presidenza della Regione Piemonte, questi progetti porteranno 14 milioni di euro di investimenti diretti sul territorio della Città Metropolitana di Torino e della provincia di Cuneo.

Non solo fondi, ma vere e proprie "leve di cambiamento" che coinvolgono enti pubblici, università, imprese e associazioni per affrontare le sfide più urgenti delle terre alte. Dalla prevenzione del rischio valanghe alla digitalizzazione dei borghi, dalla produzione di vino analcolico all'economia forestale sostenibile, passando per le smart-farm e l'inclusione giovanile: sono solo alcune delle tematiche che raccontano una montagna all’avanguardia.

“Questi progetti non sono solo finanziamenti, ma una visione concreta per ripensare i nostri territori, rispondere alle sfide ambientali, sociali ed economiche e valorizzare le intelligenze locali che ogni giorno lavorano per il bene delle nostre comunità”, sottolinea l’assessore regionale alla Programmazione Territoriale, Marco Gallo. “Il forte coinvolgimento di istituzioni piemontesi come Università, Politecnico di Torino, Città Metropolitana e Fondazioni, conferma il ruolo centrale della nostra Regione in questa collaborazione europea”.

I progetti piemontesi approvati affrontano otto diverse tematiche, considerate cruciali per lo sviluppo delle Alpi piemontesi e per quelle francesi:

la resilienza ai cambiamenti climatici, con 3,3 milioni di euro;

il sostegno all’innovazione delle imprese, con 3,2 milioni;

la tutela della biodiversità, 2,6 milioni;

la digitalizzazione, 1,6 milioni;

la mobilità sostenibile, 1,2 milioni;

l’assistenza sanitaria, 1,2 milioni;

il miglioramento della governance transfrontaliera, 600mila euro;

le energie rinnovabili, 500mila euro.

I progetti piemontesi, “motori sociali” per le terre alte



Climact

A guida Regione Piemonte, Chivasso sarà uno dei due territori pilota insieme a Breil-sur-Roya, a sperimentare nuove soluzioni che rendano gli edifici più resistenti agli eventi climatici estremi.

Il progetto, che vede come partner piemontesi iiSBE Italia e Fondazione per l’Architettura, aggiornerà i sistemi di certificazione per integrare la valutazione del rischio climatico, formando tecnici e professionisti e coinvolgendo i cittadini nella definizione di Piani d'Azione. Un modello che punta a essere replicabile in tutta Europa, in linea con i principi del Green Deal e della finanza sostenibile UE.



Proalp

Il progetto, che vede la partecipazione di Regione Piemonte e dell’agenzia di formazione piemontese Formont, si pone l’obiettivo di accompagnare l’adattamento delle PMI alpine al cambiamento climatico, sostenendole attraverso un approccio condiviso transfrontaliero.

L’obiettivo è aumentare la resilienza economica, favorire lo scambio di buone pratiche e supportare le imprese nell’integrazione di criteri di sostenibilità nei loro modelli di business.



Resil-Av – Resilienza-Valanghe

Il progetto, a cui partecipano Regione Piemonte, Politecnico di Torino e Provincia di Cuneo, rafforzerà la sorveglianza e la prevenzione del rischio valanghe grazie a una rete italo-francese avanzata, migliorando i modelli previsionali e la comunicazione del rischio per la sicurezza delle comunità.



Alcotraité 2 Trasporti – Verso una mobilità transfrontaliera efficiente e sostenibile

Il progetto rappresenta la seconda fase di un’iniziativa strategica nata nel quadro del Trattato del Quirinale, che vede la partecipazione di tutte le Regioni partner del Programma Alcotra più la Mission Opérationnelle Transfrontalière.

L’obiettivo è migliorare il coordinamento dei trasporti tra Italia e Francia nelle Alpi del Sud, attraverso una mobilità più integrata, sostenibile e accessibile per le comunità transfrontaliere, riducendo l’isolamento delle aree montane.



VA.COM.SI. - VAlidazione delle COmpetenza

Guidato dal piemontese Consorzio per l'aggiornamento aziendale e professionale, con partner l’Istituto di istruzione superiore Luigi des Ambrois, si concentra sul riconoscimento e sulla certificazione delle competenze per le professioni simbolo della montagna (maestri di sci, guide alpine, gestori di rifugi).

L'obiettivo è supportare l'adattamento economico di queste figure chiave ai cambiamenti climatici e socio-economici, garantendo la continuità e l'identità alpina.