Burattinarte Summertime 2025 prosegue con tre serate tra Alba e l’Alta Langa, tra avventura e risate

Dopo il successo travolgente degli appuntamenti di apertura, Burattinarte Summertime 2025 si rimette in cammino. E lo fa con tre nuove serate magiche, che dal cuore di Alba si spingono fino alle piazze dell’Alta Langa, dove il teatro incontra le colline, i borghi si trasformano in palcoscenici, e le famiglie si ritrovano insieme sotto le stelle per ridere, sognare, immaginare.

Dal 11 al 13 luglio, tra burattini irriverenti, marionette tradizionali e personaggi amatissimi della commedia popolare, il teatro di figura esce dalle baracche per farsi racconto, gesto, poesia. A portarlo in scena saranno tre maestri capaci di unire virtuosismo, ironia e artigianalità: Massimiliano Venturi, la compagnia Marionette Grilli e il burattinaio bolognese Mattia Zecchi.

Venerdì 11 luglio – ALBA | Viale Masera – Tetti Blu, ore 21:30

Massimiliano Venturi – Burattini all’improvviso

Un divertente tuffo nel repertorio classico dei burattini, riproposto in chiave moderna: Fagiolino, Sganapino e le loro buffe marachelle prendono vita in una carrellata di sketch che coinvolgono e stupiscono ogni volta. Venturi, diplomato in teatro di figura a Varsavia, unisce cultura popolare e letteratura colta, regalando un’atmosfera senza tempo che mescola poesia, ritmo e umorismo.

In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà nel salone del Centro Anziani (Tetti Blu, Alba).

Sabato 12 luglio – LEQUIO BERRIA | Piazza Guglielmo Marconi, ore 21:30

Marionette Grilli – Gianduja e la farina magica

Il celebre burattino piemontese Gianduja, con la sua allegria inconfondibile, torna in scena in una favola fatta di spirito piemontese, astuzia e un pizzico di magia. Una produzione tradizionale che unisce folklore, artigianato teatrale e un racconto affettuoso dedicato ai bambini… e al loro desiderio di meraviglia. Autore di questo piccolo miracolo di magia è Marco Grilli, artista generoso per verve e abilità. Grilli, che viene da una famiglia di marionettisti di lunghissima tradizione, dà il suo meglio con i burattini e si distingue per la capacità di abbandonare, quando sono ridondanti, gli stilemi classici dei burattini piemontesi, a favore di una rilettura più moderna e ironica.

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà nella Chiesa di San Rocco

Domenica 13 luglio – MURAZZANO | Piazza Umberto I, ore 18:00

Mattia Zecchi – Fagiolino e il terribile Cavalier Sbregafegati

Fagiolino, uno zanni astuto e vivace della tradizione bolognese, è protagonista di un’avventura ricca di colpi di scena: il nostro eroe dovrà sfidare il temibile Cavalier Sbregafegati, tra inganni, risate e coraggio. Uno spettacolo perfetto per famiglie, che mantiene viva la tradizione dei burattini raccontando valori universali con ironia e ritmo travolgente, messo in scena da un artista tanto giovane quanto talentuoso, che si è già fatto notare sulla scena nazionale per le sue capacità.

In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà nel Salone Polivalente (piazza Mons. Dadone, Murazzano)

Dichiarazione dei Direttori artistici

«Siamo particolarmente orgogliosi di questa selezione tra Alba e Alta Langa – dichiarano Claudio Giri e Consuelo Conterno, direttori artistici del festival –. Ogni serata propone un burattinaio diverso, uno sguardo unico su una tradizione che ci appartiene. Dalla genialità inventiva di Venturi, alle note locali di Gianduja, fino all’eroismo malinconico di Fagiolino, è un percorso fatto di spirito, ingegno e radici. Vi aspettiamo numerosi: portate i bambini, i nonni, i vostri amici… qui, il teatro è vita!»

Info utili

Gli spettacoli sono gratuiti e, in caso di maltempo, si svolgeranno in spazi al coperto.

È consigliata la prenotazione via WhatsApp al 338 7154844 o al 338 5413484.

Tutte le informazioni e il programma completo sul sito ufficiale: 🌐 www.burattinarte.it

