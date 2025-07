“Vite in salita” a San Bartolomeo di Chiusa Pesio: Cinzia Dutto presenta il suo ultimo libro

Giovedì 10 luglio alle ore 18 presso il parco dell’ex asilo della frazione San Bartolomeo in Valle Pesio la giornalista e scrittrice cuneese Cinzia Dutto presenta il libro “Vite in salita. Racconti dalle terre alte delle valli torinesi e cuneesi” edito LAR.

L’incontro è organizzato dalla biblioteca civica in collaborazione con l’associazione “Amici Alta Valle Pesio”.

Il libro prende spunto dal popolo della montagna che oggi è fatto di gente che non ha mai lasciato le sue radici e ha portato avanti l'attività di famiglia.

Ma anche di neo montanari che in questo ambiente “in salita” hanno trovato un nuovo inizio, un rifugio, un luogo dove concretizzare un sogno. Come scrive nella sinossi la casa editrice “sui nostri monti ci sono persone incredibili che, a un certo punto della vita, hanno deciso di cambiare direzione e di scegliere come e dove ricominciare per realizzare i propri desideri. Non troverete tra queste righe degli eroi, ma gente comune, con un progetto chiaro e tanta voglia di rimboccarsi le maniche, uomini e donne che sono lo specchio di una società che sta cercando il buon vivere e che non ha paura di osare pur di ottenerlo”.

Tra le tante storie pubblicate anche quella di Francesca Ambrogio e la sua passione diventata lavoro per i formaggi.

Durante la serata saranno presenti alcuni protagonisti del libro che racconteranno la propria esperienza. L’ingresso e l’incontro sono gratuiti, per maggiori informazioni chiamare il numero 0171-735514.