Estate di Cinema sotto le Stelle a Bossolasco

Il Comune di Bossolasco è lieto di presentare la nuova edizione della rassegna Cinema all’aperto, che animerà Piazza XX Settembre nel mese di luglio 2025. Quattro serate dedicate al cinema documentario di Remo Schellino, regista e documentarista che ha saputo raccontare con profondità e delicatezza la memoria, la cultura e le tradizioni.

Il programma si articola in un percorso di testimonianze preziose:

· 10 luglio – “Venire al mondo – Le levatrici nel Novecento”

Un viaggio poetico e crudo tra le voci, i gesti e i luoghi della nascita, nelle sue forme più intime e universali. Remo Schellino ci conduce in una riflessione visiva sul venire alla luce, tra tradizioni, silenzi, corpi e memorie di un mondo rurale che sa ancora raccontare l’inizio della vita.

· 17 luglio – “Stare al mondo – Per scelta o per destino”

Cosa significa abitare il tempo, il corpo, le relazioni? In questo secondo capitolo, Schellino esplora l’essere al mondo attraverso ritratti intensi di vite semplici e straordinarie. Un film contemplativo e profondo, che osserva il quotidiano come un atto di resistenza e poesia.

· 24 luglio – “Andare all’altro mondo – Riti, credenze, pensieri e conversazioni”

L’ultimo capitolo della trilogia è un delicato e lucido racconto sul morire. Schellino filma l’assenza, i riti, le attese, ma anche i sorrisi e la forza di chi accompagna. Un'opera che affronta la fine con pudore, umanità e un forte radicamento nei paesaggi e nelle comunità delle terre alte.

· 31 luglio – “In verità vi dico – Storie di uomini” (2025)

Il nuovo documentario di Remo Schellino intreccia voci spirituali, dissidenze interiori e rivelazioni collettive. Una riflessione cinematografica sul sacro e il profano, sul bisogno di credere e di disobbedire, che attraversa le periferie dell’anima e le fratture del nostro tempo. Uno sguardo visionario e necessario, fedele alla poetica dello sguardo umano e politico di Schellino.

Tutte le proiezioni inizieranno alle ore 21.30, con ingresso libero. Durante le serate sarà inoltre possibile gustare bevande fresche e un piccolo punto ristoro a cura della Pro Loco di Bossolasco, per rendere ancora più piacevole la visione e l’incontro.

La rassegna è un’occasione per incontrarsi e riscoprire il patrimonio immateriale del nostro territorio attraverso i volti e le voci dei suoi protagonisti, in un viaggio che esplora la vita in tutte le sue fasi.

Dichiarazione di Remo Schellino, regista e documentarista:"Proiettare i miei documentari nei piccoli borghi, nei paesi di Langa dove il cinema non è mai arrivato, è per me un gesto di restituzione. È un modo per ricucire il legame con la memoria collettiva, per condividere storie che parlano di noi tutti: di ciò che siamo stati e di ciò che continuiamo a essere. Amo l’idea di arrivare con la mia vecchia Renault 4, carica di immagini e di ricordi, per trasformare una piazza in un luogo di incontro, di emozione e di consapevolezza. Perché nulla siamo, se non la somma dei nostri ricordi."

Dichiarazione di Elisa Casetta, Vicesindaco di Bossolasco:"Siamo orgogliosi di proporre una rassegna che unisce cultura, identità e socialità. Il cinema di Remo Schellino ci offre uno sguardo autentico sul nostro passato e ci invita a riflettere sul senso di appartenenza che lega le generazioni. Vogliamo che Piazza XX Settembre diventi, per queste serate, un luogo di incontro e di emozione condivisa. Ringraziamo sentitamente la Fondazione CRC e la Fondazione CRT per il prezioso contributo che ha reso possibile questa iniziativa, così come l’Unione Montana Alta Langa per il supporto alla sua diffusione."

Per informazioni:

Comune di Bossolasco

Tel. 333-5282039

Email ufficiopubblico@comune.bossolasco.cn.it

www.visitbossolasco.it

www.comune.bossolasco.cn.it