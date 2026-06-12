Sotti le torri albesi tre giorni di passione su due ruote per gli ottant'anni dello scooter più amato: scatta il raduno "L’Alba della Vespa"

Tre giorni di eventi, proposte e iniziative quelli che il Vespa Club Alba ha organizzato per celebrare gli ottant’anni dello scooter più celebre e amato al mondo.

Da oggi, venerdì 12, a domenica 14 giugno, la capitale delle Langhe ospiterà infatti "L’Alba della Vespa", raduno storico celebrativo che richiamerà in città oltre equipaggi di appassionati vespisti provenienti da diverse regioni del Nord Italia.

CLUB TRA I PIU’ ANTICHI D’ITALIA

Tra le iniziative più attese della manifestazione c'è la presentazione ufficiale dell'omonimo libro "L’Alba della Vespa", volume col quale la professoressa Elena Ruella, docente del Liceo "Govone", ha raccontato la storia di un club – quello albese – che vanta una storia straordinaria: "Fondato nel 1948 – spiega il suo segretario Piero Spertino –, è nato addirittura prima del Vespa Club d'Italia, istituito nel 1949. L'autrice si è appassionata alla storia della moto iconica di casa Piaggio e ha intervistato diversi protagonisti di questa straordinaria epopea. Tra questi Luigi Carosso, uno dei fondatori del club, che oggi ha 102 anni e che negli anni Cinquanta compì l'impresa di andare da Alba alle Dolomiti su strade sterrate". "Anche se il libro non è ancora ufficialmente uscito – aggiunge Spertino –, in tanti ci hanno giù interpellato per segnalarci e offrirci altre storie, fotografie e materiali relative alla storia della nostra associazione. che vorrebbero farcele avere, potrebbe essere uno stimolo per un aggiornamento.

Il volume riporta alla luce anche il legame poco conosciuto tra Alba e la Piaggio. Nel 1944, a causa dei bombardamenti subiti dalle fabbriche in Toscana e in Liguria, gli stabilimenti della Piaggio (all'epoca impegnati nella costruzione del bombardiere P108 e di motori aeronautici) vennero parzialmente trasferiti in varie località del Piemonte, tra le quali proprio Alba, nell'area dove oggi sorge il parco Boblingen.

IL PROGRAMMA

Il sipario sull'evento si alzerà questa sera, venerdì 12 giugno, alle ore 19 col ritrovo iniziale previsto presso l'Albarolo. La partenza ufficiale dei centauri è fissata per le ore 19.15, quando il serpentone di due ruote si dirigerà verso il centro storico di Alba. Qui, nel cortile della Maddalena, i locali della libreria La Torre ospiteranno l'anteprima del libro "L’Alba della Vespa". La prima serata si chiuderà con un momento conviviale e l'aperitivo convenzionato all'interno della manifestazione "Malto d'Alba".

Il fine settimana entrerà nel vivo sabato 13 giugno. I vespisti si ritroveranno alle ore 16 presso il cippo del motociclista in piazza Medford, da dove partiranno alle ore 16.30 in direzione del centro storico. Alle ore 17, la sala convegni del palazzo della Banca d'Alba, in via Cavour, farà da cornice alla presentazione ufficiale del volume L'Alba della Vespa, che vedrà l'autrice Elena Ruella dialogare con il vespista e scrittore Lorenzo Franchini, autore di due volumi legati al mondo della Vespa. La giornata si concluderà alle ore 19 con la partenza verso l'Agriturismo Giachino Claudio a Montelupo Albese, in via Brantegna 41, per una suggestiva cena in vigna.

La giornata conclusiva di domenica 14 giugno inizierà alle ore 10 con un nuovo punto di ritrovo all'Albarolo. Alle ore 10.30 i motori torneranno ad accendersi per un emozionante tour panoramico tra i paesaggi vitivinicoli delle Langhe, patrimonio dell'Unesco. L'atto finale del raduno si consumerà a Diano d'Alba, in via Marconi 11, con l'aperitivo e il pranzo d'onore preparati dalla Locanda 'd Batista.