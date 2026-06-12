A Cuneo torna il cinema al parco

Torna Cinema al Parco, la rassegna gratuita che prevede tre proiezioni nel giardino della Casa del Fiume, mentre domenica 21 giugno l’appuntamento è nell’area relax del Santuario degli Angeli in occasione della tradizionale Festa del Parco che quest’anno festeggia la 20^ edizione.

Il cartellone propone quattro titoli che vanno dal cinema d’autore al documentario ambientale al cinema d’animazione. Ad aprire la rassegna, giovedì 18 giugno, sarà Bird di Andrea Arnold, film del 2024 presentato nel circuito dei grandi festival internazionali e firmato da una delle autrici più sensibili del cinema britannico contemporaneo. Al centro della storia c’è Bailey, adolescente alle prese con una realtà familiare fragile e con il desiderio di trovare uno spazio proprio nel mondo: un racconto di formazione intenso, poetico e irregolare, che rende il film particolarmente adatto a un pubblico adulto e ai giovani spettatori più interessati al cinema d’autore.

Venerdì 19 giugno sarà la volta di Ci sarà l’acqua, docufilm in prima visione a Cuneo, scritto e diretto da Elena Valsania e prodotto dal Parco nell’ambito del programma europeo Interreg-Alcotra 2021-2027, progetto ACLIMO. Presentato in prima assoluta al Festival CinemAmbiente di Torino lo scorso 7 giugno, il documentario affronta il tema del cambiamento climatico dalla pianura fino alle Alpi, dove l’equilibrio idrico si sta modificando rapidamente, i ghiacciai arretrano, la neve fonde in anticipo e le precipitazioni sono sempre più improvvise e violente, i suoli sempre più fragili e gli habitat in sofferenza: questo è lo scenario che da cui prende forma una nuova alleanza possibile tra esseri umani e ambiente. Accoglieranno il pubblico e dialogheranno insieme la regista, Cristian Grappiolo direttore della fotografia e il dott. Dario Olivero naturalista che collabora col Parco fluviale sin dalla sua istituzione.

Sabato 20 giugno spazio all’animazione con Flow – Un mondo da salvare di Gints Zilbalodis, film del 2024 che ha attirato grande attenzione internazionale per il suo linguaggio visivo originale. In un mondo invaso dall’acqua, un gatto e altri animali si trovano a condividere un viaggio di sopravvivenza e adattamento: quasi privo di dialoghi, il film costruisce una potente esperienza narrativa ed emotiva, capace di parlare di crisi ecologica, collaborazione e fragilità con una forza rara, rendendolo adatto sia alle famiglie sia a un pubblico adulto in cerca di un’animazione non convenzionale.

A chiudere la rassegna, domenica 21 giugno, Il robot selvaggio di Chris Sanders, film d’animazione del 2024 accolto con grande favore dal pubblico e dalla stagione dei premi, con candidature e riconoscimenti nei principali appuntamenti internazionali. La storia di Roz, robot naufragato su un’isola disabitata che impara a relazionarsi con gli animali e con l’ambiente, dà vita a un racconto coinvolgente e accessibile che parla di empatia, convivenza e rapporto tra tecnica e natura, risultando ideale per bambini, ragazzi, famiglie e, più in generale, per chi ama le storie capaci di coniugare leggerezza e profondità.

Il pubblico potrà partecipare gratuitamente fino a esaurimento posti, portando con sé una coperta o una sedia per godere appieno dell’esperienza all’aperto. In caso di pioggia, le prime tre serate si sposteranno nelle sale interne della Casa del Fiume, mentre la Festa del Parco si svolgerà dalle 20,30 in piazza Virginio.

Maggiori informazioni e prenotazioni sul sito www.parcofluvialegessostura.it