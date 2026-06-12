Movimento consapevole nel bosco, workshop gratuito all'Oasi delle Terrazze di Lequio Berria

Domenica 21 giugno 2026, dalle ore 9.30 alle 12.00, l'Oasi delle Terrazze di Langa Silvatica ODV di Lequio Berria (CN) — un bosco di 4 ettari dove la biodiversità si intreccia con gli antichi terrazzamenti che addolciscono il paesaggio — ospita un workshop mattutino gratuito dedicato al movimento consapevole e alla ricerca di sé.

Potersi ascoltare, coltivare il proprio benessere, sentirsi a casa. Come? Attraverso il movimento corporeo e il grounding, attraverso il contatto con la natura. Un workshop dedicato a chi sente il bisogno e la voglia di sentirsi più presente e vitale.

Un’esperienza di circa due ore dove sperimenteremo il nostro Stare e il nostro Sentire, grazie alla pratica corporea e al contesto naturale che ci accoglierà. Il bosco non come sfondo, ma come presenza ferma e solida, risorsa imprescindibile per il nostro benessere.



Il programma

Completamente immersi nella natura del bosco, la mattinata si aprirà con una sessione di danza movimento terapia (DMT), guidata da Chiara Puliga di Istinto e Psiche, psicologa e danza movimento terapeuta.

Questa forma di lavoro parte dal principio che corpo e mente siano profondamente interconnessi e utilizza il movimento e la danza per esplorare emozioni, pensieri e stati psicofisici, con l'obiettivo di promuovere maggiore consapevolezza, equilibrio e accordo tra le parti che ci compongono.

A seguire, Elisabetta Gilio, naturopata e operatrice shiatsu, guiderà i presenti in una tecnica mista di grounding e pratica di consapevolezza e presenza nel momento che, attraverso il connubio tra respirazione e immaginazione — amplificato dal contesto naturale dell'Oasi — aiuta a sentirsi più radicati, vitali e in armonia con sé stessi. L'obiettivo è sviluppare la propriocezione, recuperare le proprie risorse interiori e ritrovare la coerenza tra corpo, mente e spirito.

Questa iniziativa fa parte del progetto “AltraVia: a piedi o in bici tra natura e ricerca di sé da Torino a Savona”, sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Sportivi per Natura”, con il contributo di Fondazione De Mari CR Savona e Fondazione CRC.

In caso di maltempo, l'evento verrà posticipato.

Non serve alcuna esperienza precedente, indossare abiti e scarpe comode.

L’evento è gratuito con posti limitati per cui è obbligatoria la prenotazione su www.turismoinlanga.it

Questa iniziativa fa parte del progetto AltraVia: a piedi o in bici tra natura e ricerca di sé da Torino a Savona, sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito del bando "Sportivi per Natura", con il contributo di Fondazione De Mari CR Savona e Fondazione CRC.

L'Oasi delle Terrazze, con il suo microclima sub-mediterraneo, la flora tipica del bosco termofilo di Langa e il paesaggio di terrazzamenti storici, si trova lungo il percorso di AltraVia e offre una cornice unica per vivere ciò che il progetto porta avanti: la natura non come sfondo, ma come elemento attivo del benessere umano.

ALTRAVIA

L’AltraVia è un cammino che si snoda per 200 Km lungo 9 tappe percorribili a piedi o 5 tappe in mountain bike. In Piemonte, attraversa le province di Torino, Asti e Cuneo percorrendo territori dichiarati dall’UNESCO patrimonio dell’umanità: Monferrato, Roero e Langhe. La metà del percorso è rappresentata dalla città di Alba, pregna di attrattive storiche ed enogastronomiche. Si attraversano poi ampie vallate, per arrivare a scoprire la città di Savona e toccare il mar Ligure.

AltraVia è un percorso privo di difficoltà tecniche, con tappe omogenee in termini di lunghezza chilometrica, fruibile tutti i mesi dell’anno. Il tragitto prevede sentieri, strade bianche e tratti stradali poco frequentati che attraversano città famose, borghi storici medievali e piccole borgate. Attraverso un tipo di turismo lento permette di scoprire magnifici angoli nascosti di un vasto territorio, valorizzando ricchezze culturali, architettoniche, enogastronomiche e storiche.

AltraVia ha il fine di valorizzare territori non toccati fino ad ora dal turismo, l’obiettivo di contribuire al sostegno dell’economia locale di esercizi commerciali, piccole comunità, enti locali. L’ambizione principale del Progetto è di divenire la prima via escursionistica dell’Italia Nord Occidentale a lunga percorrenza, al di fuori dell’arco alpino.

IL PROGETTO

AltraVia: a piedi o in bici tra natura e ricerca di sé da Torino a Savona è un progetto che unisce sport all’aria aperta, educazione ambientale e crescita personale lungo il percorso escursionistico dell’AltraVia. Coinvolge le province di Torino, Asti, Cuneo e Savona, mettendo in rete realtà locali e promuovendo un turismo lento, sostenibile e consapevole.

Ispirato al modello One Health, il progetto valorizza il legame tra salute umana, animale e ambientale, attraverso attività come trekking, e-bike, laboratori per giovani, momenti di introspezione, incontri su cambiamento climatico e salute sportiva. Prevede strumenti pratici come una mappa cartacea, un “passaporto del camminatore” e contenuti digitali sulle buone pratiche, con l’obiettivo di rendere l’AltraVia il primo cammino interamente percorribile in e-bike e un modello di fruizione responsabile del territorio.

Il progetto è sostenuto della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Sportivi per Natura” e dal contributo di Fondazione De Mari CR Savona e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.