Elsa Fornero a Cuneo per un confronto sul futuro dei giovani tra lavoro, welfare e cambiamenti sociali

Mercoledì 17 giugno, alle 19 presso il Nuovo Cuneo (Via Parco della Gioventù – Cuneo), si terrà l'incontro: "Il lungo periodo spiegato breve, politiche e futuro per giovani".



Un dialogo spontaneo e aperto, tra e per giovani, sulle sfide che attraversano le generazioni e sul futuro delle politiche sociali ed economiche. L’evento propone una riflessione sui grandi cambiamenti demografici, sulle trasformazioni del mercato del lavoro e sulla necessità di nuovi equilibri tra vita privata e professionale.

A partire da queste tematiche, Elsa Fornero e Francesco Carbonero dialogheranno con Fabio Cosio e Denise Arneodo (Apiceuropa), offrendo chiavi di lettura e prospettive di lungo periodo per affrontare in modo sostenibile le dinamiche intergenerazionali. Un’occasione per approfondire, discutere e immaginare soluzioni concrete capaci di tenere insieme equità, crescita e coesione sociale.



Elsa Fornero è professoressa all’Università di Torino, già Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali nel Governo Monti.



Francesco Carbonero è economista del Centro Studi della Fondazione CRC, specializzato in macroeconomia e mercato del lavoro. Si occupa in particolare di impatti tecnologici sull’occupazione e della mappatura di tendenze socioeconomiche territoriali.



L’incontro è organizzato dal Nuovo Cuneo in collaborazione con l’associazione Apiceuropa.

Per maggiori informazioni: Nuovo.

La partecipazione all' incontro è libera e gratuita.



Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi alla segreteria di APICEUROPA (info@apiceuropa.com).