Musica e spiritualità al Santuario di Vicoforte

La musica dell’organo è ben più di una componente liturgica. Lo strumento, con le sue voci, con i suoi mille suoni, le sue sfumature, i suoi timbri complessi e le sue armonie articolate, è forse lo strumento che più di tutti è in grado di supportare la meditazione e soprattutto aiutare a introdurre i fedeli in una dimensione spirituale, evocando la trascendenza, la maestà di Dio, ma anche l’intimità e il raccoglimento.

È anche un manufatto frutto di una perizia artigianale millenaria, una macchina costruita con una sapienza accumulata da generazioni di maestri e costruttori. Inoltre, la vastissima letteratura organistica contiene alcune delle pagine più belle del repertorio musicale, in grado di unire la spiritualità all’arte e alla bellezza.

Ecco perché, anche traendo ispirazione da quanto avviene anche in altre basiliche e cattedrali in Italia e nel mondo, l’Associazione “Nativitas” quest’anno ha organizzato una piccola rassegna di concerti estivi, valorizzando l’organo “Vegezzi Bossi” della Basilica e regalando ai pellegrini e ai visitatori un momento di bellezza da vivere in libertà.

Saranno momenti musicali liberi: sia per l’esecutore, che potrà proporre pagine del repertorio classico sacro a sua scelta, sia per l’ascoltatore, che potrà fermarsi in Basilica dopo la Messa delle 17.30 per ascoltare senza dover sottostare alla “ritualità” del concerto. Le esibizioni cominceranno alle 18.45. Tutti i musicisti sono studenti d’organo del conservatorio “Ghedini” di Cuneo, allievi del Maestro Bartolomeo Gallizio. Si comincia domenica 5 luglio, con Christian Mauriglio, e si prosegue domenica 12 luglio con Alberto Palmieri, domenica 19 luglio con Umberto Bo, domenica 26 luglio con Luca Ferrari, domenica 2 agosto con Giacomo Barbero. Il gran finale sarà il 9 agosto alle ore 16, con il concerto organizzato dagli Amici della Musica di Savigliano nell’ambito di “Organi Vespera”, la rassegna che propone concerti per valorizzare gli organi “Vegezzi Bossi” della Provincia di Cuneo e non solo. Interverrà il maestro finlandese Markku Mäkinen: i brani si alterneranno con letture di brani di Sant’Agostino, tenuto dall’attrice Elena Zegna.

"Siamo orgogliosi di poter proporre un momento di bellezza e spiritualità, da poter fruire con spirito libero – commenta la presidente di Nativitas Marzia Danna – vogliamo ringraziare particolarmente il maestro Gallizio per la collaborazione, decisiva per l’organizzazione di questa proposta. Inoltre un grazie anche al Festival “Recondite Armonie”, che ormai è un appuntamento fisso nell’estate del Santuario di Vicoforte".