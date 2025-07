Un Sipario tra Cielo e Terra 2025: il teatro all’aperto anima la Valle Stura con Dispari Teatro

Si inaugura la rassegna venerdì 11 luglio alle 21.00 in piazza IV Martiri a Roccasparvera, con la Compagnia Kosmocomico Teatro e “I Musicanti di Brema”, preparatevi a giocare con la musica, i pupazzi e Valentino Dragano!

Segue nello stesso weekend domenica 13 luglio alle 18.00, in Piazza del Municipio a Sambuco, con Franco Di Berardino, in arte Mr. Mustache e “Comedy Show” uno spettacolo fresco, dinamico e dalla risata contagiosa.

Dal 2002, la rassegna Un Sipario tra Cielo e Terra è un appuntamento fisso dell’estate in Valle Stura, grazie al lavoro della Compagnia Il Melarancio – oggi Dispari Teatro – che da quest’anno mantiene la direzione artistica, affidando la gestione a Onda Teatro. La rassegna entra così a far parte del più ampio progetto “Sulle ali della fantasia – Dal Tanaro al Lago Maggiore”, pensato per promuovere la cultura teatrale tra le nuove generazioni nei piccoli Comuni delle Alpi Occidentali, tra le province di Cuneo, Torino e Verbano-Cusio-Ossola.

Il programma propone una ricca varietà di linguaggi teatrali: dalla recitazione alle figure animate, dal teatro d’animazione al circo, dai burattini alla musica. Un mix coinvolgente pensato per pubblici di tutte le età.

Un ringraziamento speciale va al Comune di Sambuco che, ben 23 anni fa, ha dato vita alla rassegna e ancora oggi continua a ospitare spettacoli estivi rivolti a bambini, ragazzi e adulti. Grazie al suo esempio, Un sipario tra cielo e terra si è esteso a tutta la valle: nel 2025 toccherà anche Aisone, Demonte, Pietraporzio, Roccasparvera e Valloriate.

Gli spettacoli, a ingresso libero, si terranno all’aperto, in pomeridiana e serale, dall’11 luglio al 17 agosto. In caso di maltempo, verranno realizzati in spazi coperti adiacenti, ad eccezione degli appuntamenti del 17 luglio e del 2 agos

Per informazioni: Paola – 389 0975767 - Ingresso libero - In caso di pioggia, spettacoli al coperto (esclusi 17 luglio e 2 agosto)