"Senza una vera ragione": Bruno Vallepiano presenta il suo nuovo libro a Caraglio

Bruno Vallepiano presenterà, venerdì 23 ottobre (alle 16,30) presso la biblioteca Civica di Caraglio, il suo nuovo libro intitolato "Senza una vera ragione", romanzo finalista nell'edizione 2025 di NebbiaGialla sezione inediti.

Rudy Ferrero, ex poliziotto diventato investigatore privato, trascina una vita fatta di pedinamenti e casi di infedeltà. Un tempo aveva smascherato una pericolosa banda criminale, ma quell’indagine gli è costata tutto: l’amore della sua compagna, Lidia, e la voglia di vivere.

Quando un prete lo contatta per ritrovare la sorella scomparsa, Rudy accetta quasi per caso. Ma la ricerca di Irina si rivela presto un labirinto di bugie, minacce e sparizioni. Intanto, la moglie di un suo cliente - una donna che lui stesso stava pedinando - viene trovata morta sulle colline torinesi.

Tra vecchi amici che spariscono, piste cancellate e intrusioni violente nel suo appartamento, Rudy capisce di essere finito nel mirino di un’organizzazione potente, pronta a tutto per nascondere la verità.

Mentre il passato torna a bussare con il nome di Lidia, Rudy dovrà scegliere se fuggire ancora o affrontare finalmente i suoi fantasmi — e un nemico che si nasconde molto più vicino di quanto immagini.

Bruno Vallepiano è nato a Roburent e in questo paese della montagna cuneese risiede tutt'oggi.

Scrittore e giornalista di lungo corso, ha pubblicato oltre 40 titoli tra saggi, guide, racconti, sceneggiature e narrativa. Molti suoi libri sono legati, a vario titolo, alla montagna. Da vent'anni si dedica principalmente al giallo; è autore di una quindicina di romanzi ascrivibili a questo genere, nello specifico al noir mediterraneo.

Ingresso libero senza prenotazione