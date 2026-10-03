Cervasca celebra l’autunno con la 42ª Sagra del “Pisacan” e la 25ª Sagra della Castagna Servaschina

Cervasca si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno. Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre torna la “Castagnata”, che riunisce la 42ª Sagra del “Pisacan” e la 25ª Sagra della Castagna Servaschina. Tre giornate dedicate ai prodotti del territorio, alla natura e alla voglia di ritrovarsi, con un programma pensato per coinvolgere persone di ogni età.

«La Castagnata rappresenta un momento importante per tutta la nostra comunità" dichiara il sindaco di Cervasca, Enzo Garnerone "... è una bella manifestazione che valorizza le nostre tradizioni, il lavoro delle associazioni e il legame con il territorio. Dietro queste giornate c’è l’impegno di tante persone, che ringrazio fin da ora. Invitiamo tutti a venire a Cervasca per scoprire i sapori dell’autunno e trascorrere qualche ora insieme".

Il programma prenderà il via venerdì 9 ottobre, alle 20, con la cena a tema curata dal gruppo Picchio Rosso nel palatenda riscaldato. Saranno disponibili un menù a base di funghi, una proposta senza funghi e un menù dedicato ai bambini; dalle 21 spazio al ballo liscio con l’orchestra Claudio Musica Folk, a ingresso libero.

La giornata di sabato 10 ottobre inizierà alle 10.30 con la passeggiata nei boschi lungo “La Via dei Castagni”, sulle colline cervaschesi, accompagnati dagli operatori del Parco fluviale Gesso e Stura. Il ritrovo è previsto presso il parcheggio di via Asilo. Alle 16, nella Confraternita della Madonna del Carmine, verrà aperta la mostra “ReSpiRi – Religiosità, Spiritualità, Riflessione”, proposta dall’associazione Vivere Cervasca. Alle 18, nell’atrio del municipio, sarà inaugurata la 42ª mostra micologica dedicata ai funghi e al “Pisacan”, curata dall’associazione Ambac-Cumino di Boves.

Alle 20 tornerà la cena nel palatenda, seguita alle 21 dal ballo liscio con Sonia De Castelli, sempre a ingresso libero.

Il momento centrale della manifestazione sarà domenica 11 ottobre, quando dalle 9 alle 19 le vie di Cervasca ospiteranno la grande fiera-mercato con artigianato, creazioni handmade, prodotti tipici e agricoli, mezzi e attrezzature.

Durante la giornata sarà attivo un servizio gratuito di navetta per visitare il Santuario degli Alpini, il Sacrario e la torre panoramica di San Maurizio. Le partenze avverranno dal piazzale del cimitero di via Cuneo alle 10, 11, 14.30, 15.30 e 16.30. Alle 12.15, davanti al municipio, sono previsti i saluti istituzionali insieme agli amici di Allos, cittadina francese gemellata con Cervasca e situata nella Valle dell’Allos. Seguirà la premiazione di un cittadino cervaschese per l’impegno nella “cura del bosco”.

Musica e divertimento accompagneranno l’intera giornata grazie alla Prismaband, con uno spettacolo itinerante tra le vie del paese, e al Mago Trinchetto, pronto a coinvolgere grandi e bambini. Saranno inoltre esposti i lavori degli alunni dell’Istituto Comprensivo e della Scuola dell’Infanzia Sorelle Parola. In piazza dottor Bernardi, dalle 9, bambini e ragazzi potranno partecipare allo “Svuota solai”.

Per le cene è richiesta la prenotazione entro martedì 6 ottobre, con un acconto di 15 euro a persona. Informazioni e prenotazioni al numero 320 0131043.

La dichiarazione attribuita al sindaco è stata preparata come proposta editoriale e va sottoposta alla sua approvazione prima della pubblicazione.