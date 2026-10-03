Roaschia è pronta per celebrare la 29ª Fiera interprovinciale della pecora Frabosana-Roaschina

Roaschia è un piccolo paese della Valle Gesso che conserva un rapporto autentico con la montagna, l’allevamento e le tradizioni pastorali.

Sulla base di questi valori, domenica 18 ottobre il paese tornerà ad animarsi per la 29ª Fiera interprovinciale della pecora Frabosana-Roaschina, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Roaschia. Sarà una bella giornata di festa, con iniziative dedicate alle famiglie, ai bambini e a tutti coloro che desiderano conoscere più da vicino la cultura pastorale delle vallate cuneesi.

A partire dalle ore 10:00 saranno presenti i mercatini, gli animali dal vivo e uno dei momenti più caratteristici della manifestazione: la transumanza, capace ogni anno di riportare nelle vie del paese immagini, suoni e atmosfere legate alla vita dei pastori.

Il pranzo della Fiera porterà in tavola i sapori dell’autunno: antipasti misti, tajarin al ragù, al ragù di cinghiale oppure ai funghi e torta di mele; inoltre è previsto anche un menù dedicato ai bambini. Le prenotazioni sono aperte fino al 15 ottobre: meglio riservare il proprio posto e prepararsi a vivere una domenica di gusto, musica e tradizione a Roaschia.

L’edizione 2026 dedica un’attenzione particolare ai bambini e ai ragazzi grazie alla collaborazione con Formedil Cuneo, che proporrà un concorso creativo dedicato proprio alla pecora Frabosana-Roaschina. I partecipanti dovranno realizzare il disegno di una pecora su una tavoletta, utilizzando liberamente disegno, pittura o tecniche miste. Il materiale sarà fornito dall’organizzazione e tutti riceveranno un premio.

Il concorso è aperto sia ai singoli studenti sia alle classi; per queste ultime è necessario comunicare la partecipazione entro mercoledì 14 ottobre scrivendo all’indirizzo info@formedilcuneo.it. La classe vincitrice riceverà inoltre un premio speciale.

Durante l’intera giornata sarà attivo anche il laboratorio “Cantiere Scuola” di Formedil Cuneo, attraverso il quale bambini e ragazzi potranno avvicinarsi in modo semplice e divertente al mondo delle costruzioni, svolgendo alcune attività pratiche e realizzando piccoli manufatti. Un modo concreto per stimolare manualità, curiosità e capacità di lavorare insieme.

Il programma comprende anche il Percorso dei pastori, una visita guidata pensata per accompagnare i partecipanti alla scoperta delle tradizioni pastorali del territorio e raccontare un mestiere antico che continua ad avere un ruolo importante nella cura della montagna. Non mancherà la parte gastronomica: il pranzo proporrà un menù con antipasti, tajarin al ragù, al ragù di cinghiale oppure al sugo di funghi e torta di mele, al costo di 25 euro. Per i bambini è previsto un menù da 15 euro con antipasto, tajarin e dolce.

Ad accompagnare il pomeriggio saranno la musica e i balli con i Lou Seriol, per concludere la giornata nel segno della festa e della tradizione occitana.

Le prenotazioni per il pranzo dovranno essere effettuate entro il 15 ottobre contattando Marco al 346 497 1113, esclusivamente tramite messaggio WhatsApp, Marilena al 331 988 9005 oppure Giuseppe al 333 705 2328.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo grazie alla disponibilità di una tensostruttura. Una ragione in più per raggiungere Roaschia e vivere una domenica tra animali, sapori, creatività e storia locale.