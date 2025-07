Sicurezza urbana: Fossano tra le prime città piemontesi a dotare i vigili di taser

Il Comune di Fossano compie un passo significativo in materia di sicurezza urbana, dotando la propria Polizia Locale dei taser 10. Questa iniziativa rende la Città degli Acaja uno dei primi Comuni in Piemonte e il primo in provincia di Cuneo a fornire tale strumento ai propri agenti.

La notizia viene ufficializzata dal sindaco Dario Tallone al termine del corso teorico-pratico di tre giorni, organizzato presso il Comando di Polizia Locale di Fossano, che ha coinvolto 10 agenti tra sottufficiali e ufficiali. Il corso ha abilitato il personale al corretto maneggio e impiego del taser 10.

"La nostra Amministrazione comunale continua a investire nella sicurezza della popolazione - dichiara il sindaco Tallone -. Siamo orgogliosi di essere tra i primi in Piemonte e i primi in provincia di Cuneo a dotare la Polizia Municipale di questo importante strumento. Il taser è prima di tutto uno strumento di deterrenza, basti pensare che nel 90% dei casi di impiego, prima del suo utilizzo, vede i malintenzionati desistere da condotte illegali, garantendo l’incolumità degli intervenuti e il ripristino delle condizioni generali di sicurezza. Questi investimenti sono indirizzati a potenziare e valorizzare l'attività degli operatori di Polizia Locale”.

I taser verranno impiegati dalla Municipale di Fossano per le attività e operazioni concernenti la sicurezza urbana non appena verrà ultimato l'ulteriore iter giuridico e sanitario con l'acquisizione da parte dell'Asl delle linee d'indirizzo sanitarie.

In attuazione della delibera del Consiglio Comunale n. 333 del 31 ottobre 2024, che regola la disciplina dell’armamento e dei dispositivi di protezione individuale, le armi a impulsi elettrici verranno sperimentate per sei mesi dagli agenti fossanesi, andandosi ad aggiungere all'ordinario armamento in dotazione e ai dispositivi di protezione già in uso.

L'introduzione dei taser si inserisce in un quadro più ampio di potenziamento, avviato dall’attuale Amministrazione cittadina, delle risorse per la sicurezza, come sottolinea ancora il primo cittadino: "Stiamo continuando ad investire in questo ambito anche dotando la città di un sistema di videosorveglianza sempre più sofisticato e potenziando tale impianto con la sede operativa presso il Comando della Polizia Locale e sottoscrivendo in materia di sicurezza integrata, apposito protocollo d’intesa con l’Arma dei Carabinieri per permettere l accesso di quest ultimi al suddetto sistema, come da nostra deliberazione n. 403 del 23 dicembre 2024 ".