Tennis, Ceva ospita il torneo Next Generation nel fine settimana

Si svolgerà nel fine settimana a Ceva il torneo Next Generation, dedicato ai nuovi talenti cebani del tennis.

Il torneo sarà a eliminazione diretta al meglio dei tre set. L'evento sarà il preludio del torneo "Memorial Alberto Cajro", giunto alla terza edizione, che si disputerà nel mese di agosto.

"Un evento top del nostro club - spiega il vice presidente del Tennis Club Ceva, Paolo Marsilio - che l'anno passato ha visto il trionfo di Michele Longo, ex giocatore ATP. Per questa edizione grazie alla partnership con Il tennis club Garessio, dove di sta giocando il loro torneo di luglio, ai vincitori dei due tornei verrà proposta la finale per la Tennis Tanaro Cup ch,e a rotazione, si giocherà di anno in anno in alternanza tra Ceva e Garessio. Seguite i nostri canali social per aggiornamenti".