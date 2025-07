Visibilia: udienza truffa Inps, per difesa Santanchè audio e mail inutilizzabili

Le e-mail inviate al ministro Daniela Santanchè, così come i messaggi whatsapp e le conversazioni registrate dai dipendenti di Visibilia tra il 2015 e il 2021 in casa e nell'ufficio della senatrice, potrebbero non essere utilizzabili dalla pubblica accusa nel processo per truffa aggravata all'Inps in relazione alla cassa integrazione Covid, per la mancata richiesta di autorizzazione a procedere al Parlamento da parte della procura.

A sollevare l'eccezione di inutizzabilità sono stati, durante l'udienza preliminare di oggi, in cui è stato interrogato il compagno di Santanchè, Dimitri Kunz, gli avvocati della coppia, Nicolò Pelanda e Salvatore Pino.

Secondo i legali, che si richiamano alla sentenza della Corte Costituzionale 170 del 2023 nel 'caso Renzi', quelle conversazioni violano l'articolo 68 della Costituzione. La gup di Milano Tiziana Gueli ha rinviato l'udienza al prossimo 17 ottobre.

Nell'udienza del prossimo 17 ottobre "è molto probabile che la ministra verrà sentita", ha spiegato il legale di Santanchè, Salvatore Pino, riferendo che il pm Luigi Luzi oggi "si è riservato di replicare, per sua stessa ammissione in ragione della complessità dell’argomento, della materia e delle norme di legge evocate" nell'eccezione di utilizzabilità sollevata dalla difesa.

Il pm "ha ritenuto di non discutere - ha aggiunto il collega Nicolò Pelanda - perché quel materiale (ovvero il contenuto di e-mail, chat whatsapp e conversazioni private registrate, ndr) sarebbe stato oggetto in gran parte della discussione, quindi è evidente che si tratta di materiale rilevante, che però è stato acquisito sollecitando un dipendente a fornire quella corrispondenza che si sapeva benissimo individuava tra i destinatari anche un senatore della Repubblica".

I legali di Santanchè e del suo compagno, Dimitri Kunz, sono convinti che per utilizzare quelle conversazioni "serviva l'autorizzazione a procedere del Parlamento", che "qui non c'è stata". La sentenza della Consulta sul caso Renzi - aggiungono - contiene "validissime e moderne argomentazioni, che si attagliano al caso di specie e che dunque rendono merito alla nostra eccezione".

Sulla questione della inutilizzabilità dovrà esprimersi il prossimo 17 ottobre la gup Tiziana Gueli.

