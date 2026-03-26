Gottasecca brucia da ieri: Vigli del Fuoco ancora a lavoro

Non si placa l'incendio boschivo che dalla giornata di ieri, mercoledì 25 marzo, sta interessando l'area di Gottasecca, in alta Langa. Le fiamme continuano a divorare la vegetazione nel vallone, impegnando decine di uomini in un'operazione complessa che si protrae ormai da diverse ore.

Sul fronte dell'emergenza sono schierate le squadre dei Vigili del Fuoco di Ceva e Mondovì, coordinate dal nucleo DOS di Alba e dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento di Cuneo. Ad affiancarli, una quindicina di volontari AIB (Antincendio Boschivo regionale), giunti con le squadre di Cortemilia, Saliceto e Castino.

La situazione si presenta di difficile gestione e contenimento a causa delle forti raffiche di vento che dal pomeriggio di ieri stanno sferzando diverse aree del Piemonte, con punte previste fino a 80 chilometri orari. Proprio il vento rappresenta il principale ostacolo per i soccorritori, che rischiano di vedere vanificati gli sforzi a causa della propagazione delle fiamme alimentate dalle raffiche.

Al momento non è previsto l'ausilio di mezzi aerei, decisione che spetta al Direttore delle Operazioni di Spegnimento. Le squadre continuano a monitorare costantemente l'evoluzione della situazione.