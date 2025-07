Collisioni 2025 ad Alba: Irama e Sfera Ebbasta protagonisti del weekend finale

Dopo l’ondata di energia che ieri sera ha travolto piazza Medford, con la data internazionale dei Thirty Seconds to Mars, il cui live è stato aperto dalla giovane band milanese Les Votives, Collisioni prosegue nel weekend di sabato 12 luglio e domenica 13 luglio con una line up fittissima.

Prossimo appuntamento sabato 12 luglio con l’ospite d’eccezione atteso per la serata, Irama, preceduto da una della voci più promettenti della scena musicale italiana, il giovane rapper italo-tunisino di Genova Sayf, in una serata ricca di emozioni che sarà aperta da un altro ospite: il musicista, produttore, dj, manager e talent scout italo-argentino Shablo, accompagnato da tre musicisti e performer d’eccezione, Tormento e Joshua, già suoi soci nell'avventura sanremese, e Mimì giovanissima e amatissima vincitrice dell'ultima edizione di X Factor.

Domenica 13 luglio torna l’ormai consueto e attesissimo appuntamento con la ‘Giornata Giovani’ di Collisioni, che negli ultimi anni ha caratterizzato il programma del festival, capace di renderlo una manifestazione in grado di sintonizzarsi con il pubblico dei giovani e dei giovanissimi, mettendosi in ascolto dei nuovi linguaggi, abbattendo le barriere intergenerazionali. Quattro gli artisti protagonisti della Giornata Giovani, in collaborazione con Banca D’Alba, che infiammerà il pubblico con una line-up d’eccezione e con una maratona di oltre 5 ore di musica no-stop: il primo a calcare il palco del Festival sarà Promessa, il giovane rapper milanese. Il suo EP ‘Vite Sgrammate’, ha totalizzato più̀ di 1 milione di streams in meno di un mese dalla sua uscita. A seguire sul palco salirà Nabi, artista classe 2004, madrelingua francese, originario della Guinea Conackry. I singoli “Felicità” in collaborazione con Néza, “Guérrila” e “Plaquette” gli hanno permesso di posizionarsi tra i volti emergenti più̀ interessanti del panorama.

La Giornata Giovani proseguirà̀ poi con il live di Kid Yugi, artista di riferimento dei giovanissimi che fonde musica rap e urban a citazioni letterarie e di spessore, creando un mix unico e innovativo. Il suo album del 2024 ‘I nomi del Diavolo’ è stato il disco più ascoltato al mondo nei primi tre giorni dall’uscita su Spotify (Top Albums Debut Global Chart) oltre a essere stato certificato 4 Platino e aver superato le 200.000 copie.

Infine sarà Sfera Ebbasta, il Trap King con 230 Dischi di Platino e 32 d’oro, oltre a una solida fanbase multigenerazionale che sfiora i 5 milioni di follower su Instagram, a chiudere con un grande live la diciassettesima edizione di Collisioni. Indiscusso recordman di vendite e di sold out, torna sul palco di Collisioni per portare ad Alba la sua storia in musica, dalle origini alla fama globale passando per il ritorno al blocco con l’ultimo album ‘X2VR’, già quintuplo Disco di Platino.