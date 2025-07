E’ stato trasportato al Dea dell’ospedale di Verduno per accertamenti il motociclista rimasto ferito nello scontro che verso le 9 di questa mattina, giovedì 10 luglio, ha coinvolto una Fiat 500L e un motociclo in via Don Orione.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è intervenuto un equipaggio della Polizia Locale di Bra, chiamato a prestare assistenza alla viabilità e a operare i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.