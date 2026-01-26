Savigliano, Oasi Giovani: "Grazie a chi ha dato un contributo per la comunità genitore-bambino"

Il presidente di Oasi Giovani Gianfranco Saglione, insieme al Consiglio di Amministrazione e a tutto il personale dell'ente, desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti i donatori e le donatrici che hanno contribuito alla campagna natalizia di raccolta fondi 2025.

Dal titolo “A Natale, la cura diventa casa”, la campagna era quest'anno dedicata alla Comunità genitore-bambino “Sergio Cravero”, luogo nel cuore di Savigliano dove da anni mamme e bambini trovano ascolto, sostegno e la possibilità di ricominciare.

Quanto raccolto andrà a coprire le necessità concrete della Comunità: dai materiali per i bambini alle attrezzature e ai piccoli arredi volti a migliorare la qualità degli spazi, passando per le attività madre-bambino pensate per ritrovare vicinanza e fiducia, solo per fare alcuni esempi.

«Un grazie di cuore a chi ha dato il proprio contributo, piccolo o grande – afferma il presidente Gianfranco Saglione – e anche a coloro che hanno sostenuto la campagna attraverso un’erogazione liberale per l’acquisizione di uno o più quadri di Mario Picco e Giuseppe Campana. La mostra delle opere, nei locali di “Spazio Oceano” in via Garibaldi, termina a fine mese».