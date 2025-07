Collisioni, l'edizione numero 17 chiude superando quota 40mila spettatori

Superate le 40mila persone a Collisioni per la sua 17^ edizione, che ha visto salire sul palco di piazza Medford, ad Alba, 14 grandi artisti per oltre 10 ore di musica nelle 4 giornate di festival scatenando le emozioni del pubblico tra venerdì 4 luglio e domenica 13 luglio. Una line-up per tutti i target: dalla dance al rock, dal pop al rap, fino agli idoli dei più giovani e non solo, con un programma per ogni età per un’edizione che ancora una volta ha voluto essere in ascolto dei nuovi linguaggi del mondo della musica, come è da sempre nello spirito di Collisioni.

Ad aprire la 17^ edizione, una vera e propria festa dell’estate piemontese strabordante di pubblico di ogni età grazie alla musica di Gigi D’agostino, preceduto dal set di Roberto Molinaro, che venerdì 4 luglio ha trasformato la città di Alba nel cuore pulsante della scena musicale italiana facendo ballare una piazza Medford gremita.

Martedì 8 luglio è stata la volta dell’incredibile live dei Thirty Seconds to Mars, la band di fama mondiale e multi-platino composta dai fratelli Jared e Shannon Leto che ha letteralmente infiammato il pubblico arrivato ad Alba da tutta Italia per ascoltare le loro hit dal vivo. Ad aprire il loro concerto, la giovane band milanese Les Votives dal sound “chic rock” ispirata agli anni ‘60/’70, con un tocco contemporaneo.

Collisioni è entrato nel vivo sabato 12 luglio con una line-up fittissima che ha visto salire sul palco di piazza Medford una delle voci più promettenti della scena rap italiana, Sayf, seguito dal live di Shablo accompagnato da tre musicisti e performer d’eccezione quali Joshua + Mimì + Tormento, fino ad arrivare all’headliner della serata: Irama, artista amato da un pubblico trasversale, capace di emozionare giovani e non, che ha incantato Alba con un live memorabile e coinvolgente.

Piazza piena, infine, per l'ormai consueto appuntamento con la ‘Giornata Giovani’ di Collisioni di domenica 13 luglio, realizzata in collaborazione con Banca d’Alba, che negli ultimi anni ha caratterizzato il programma del festival rendendolo una manifestazione in grado di sintonizzarsi con il pubblico dei giovani e dei giovanissimi e mettersi in ascolto dei nuovi linguaggi. Una maratona di oltre 5 ore di musica no-stop con protagonisti Promessa, giovane rapper milanese, seguito dal live di Nabi, artista classe 2004, madrelingua francese, originario della Guinea Conackry. La serata è poi continuata con Kid Yugi, artista di riferimento dei giovanissimi che fonde musica rap e urban a citazioni letterarie e di spessore e infine, l’attesissimo concerto di Sfera Ebbasta, il Trap King con 230 Dischi di Platino e 32 d’oro, a cui è stata affidata la chiusura della 17^ edizione di Collisioni.

Anche quest’anno ha dato quindi voce ai nuovi linguaggi della musica e alle nuove generazioni, grazie anche alle attività nate nell’ambito del Progetto Giovani, l’iniziativa realizzata grazie alla collaborazione di Collisioni e Banca D’Alba con i suoi giovani soci. Non solo una rassegna di concerti, quindi, ma un vero e proprio laboratorio permanente che grazie al nuovo spazio del Circo di Collisioni nell’area riqualificata del Parco Tanaro di Alba non si conclude in estate ma prosegue per tutto l’anno.

Un festival che continua ad essere importante anche per le ricadute sul territorio di Alba e del Piemonte, grazie al sostegno di una base ormai consolidata di partner che condividono il progetto, a partire dalle istituzioni quali Ministero dei Beni Culturali, Regione Piemonte e Città di Alba, ma anche grazie alle tante aziende del territorio che negli anni hanno sempre sostenuto il Festival con i loro prodotti e servizi d’eccellenza.

Oltre ai partner e agli sponsor del festival, Collisioni vuole ringraziare la Città di Alba, lo staff che ha collaborato all’evento, i volontari, tra cui i giovani del progetto di ‘Raccolta Rifiuti’, e i professionisti che hanno permesso la realizzazione di questa edizione 2025, dando appuntamento al prossimo anno per una nuova edizione.

Collisioni è reso possibile grazie a Ministero dei Beni Culturali; Regione Piemonte; Città di Alba; Fondazione CRC; Fondazione CRT; Banca d’Alba; Latterie Inalpi; Italy Good Wines; S.Bernardo; Cia; Birrificio Kaoss/Nicese; Galup; Compral; Coca Cola; Baratti&Milano; Costadoro; Michelis; Consorzio Asti Spumante Docg; Associazione Commercianti Albesi; Basko; Ironika

