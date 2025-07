Festa patronale di San Giacomo, delle radici e dell’amicizia a Monterosso Grana

Dal 25 al 28 luglio si celebrerà a Monterosso Grana la tradizionale festa patronale dedicata a San Giacomo.

Un programma ricco di manifestazione dedicate ai grandi e ai piccoli, fatto di spettacoli, luna park e intrattenimento in cui prima di tutto spicca la processione, in cui il patrono di Monterosso sarà portato per le strade del paese.

I festeggiamenti si apriranno venerdì 25 luglio con la “Cena sotto le stelle”, presso l’area denominata “al campo”, a seguire musica e intrattenimento con i TuttaFuffa.

Sabato 26 sarà la volta della gara di bocce nel pomeriggio presso l’area del campo.

La sera animazione con Lei Baisso Luserno, gruppo folkloristico provenzale, presso l’anfiteatro in fraz. Villa San Pietro.

Domenica 27, giornata centrale dei festeggiamenti, dopo la Santa Messa alle ore 10.00, nel segno della tradizione, si svolgerà la processione accompagnata dalla Banda musicale di Bernezzo e dagli amici francesi di Le Bar-sur-Loup.

A seguire l’agriCucaracha offrirà ai partecipanti l’aperitivo sulla piazzetta della chiesa.

Dalle ore 8, presso l’area della “spiaggetta”, mercatini olistici e in Via Vecchia Valgrana, lungo il torrente Grana, mercatino di prodotti tipici artigianali, in collaborazione con il Circolo Santelmo e possibilità di degustare durante tutta la giornata un piatto di gnocchi presso l’Ape-gnocco, a cura de La Poiana. Merca

Alle 14.30 animazione con l’Associazione “L’acchiappa Rett” danza contemporanea CIE Biagini per Polina.

Pomeriggio ricco di eventi dai giochi popolari per i più piccoli, allo spettacolo del gruppo folkloristico provenzale d’oltralpe, al ritorno dell’albero della Cuccagna, una volta protagonista delle feste di paese. I più anziani se lo ricordano bene l’albero della cuccagna che era una sfida per i giovani più atletici per procurarsi con la forza dei muscoli e l’astuzia leccornie che altrimenti non avrebbero mai potuto assaggiare. Arrampicarsi su un palo coperto di grasso scivoloso per riuscire ad accaparrassi un prosciutto crudo intero, ma a Monterosso Grana non poteva mancare una forma di Castelmagno!

Per concludere la giornata alle ore 21 in borgata Colletto di Monterosso Grana, spettacolo teatrale “Margherito, c’è tempo per tornare a casa”.

Gran finale lunedì 28 luglio con bocce, polentata, DJ il PAPERO e alle 23 falò di San Giaculin.

Dopo la processione di domenica 27 verrà conferita la Torre d’Oro 2025 (civica benemerenza) ad una persona che, con opere e azioni di alto profilo morale, si è distinto nel campo sociale, culturale, economico, sportivo, artistico e letterario, o per la sua attenzione agli altri o per atti di coraggio e di abnegazione civica, o che in qualche modo, abbia giovato alla intera comunità del Comune di Monterosso Grana elevandone il prestigio. Chissà chi sarà?!? Quindi… un caloroso invito alla partecipazione!