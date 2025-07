Fossano: al via la distribuzione degli avvisi di pagamento 2025 della Tari

In occasione di queste settimane nel cuore dell’estate, gli organi comunali stanno coordinando la classica consegna degli avvisi di pagamento sulla tassa sui rifiuti in Città.

Due saranno le formule di distribuzione. Chi la gradisse in formato digitale tramite posta elettronica può stare tranquillo, perché sulla sua casella dovrebbe già aver ricevuto la comunicazione inoltrata nei giorni scorsi.

Per le consegne cartacee, invece, è stato avviato il servizio di distribuzione tramite Poste.

Le scadenze per il pagamento, suddivise eventualmente in due rate, saranno rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre. Per il pagamento in unica soluzione il termine ultimo è fissato per il 15 settembre.

Per agevolare le fasce più deboli, inoltre, è stato introdotto per quest’anno il “bonus sociale rifiuti” per le famiglie con un reddito Isee inferiore alle soglie previste (da un minimo di 9.530 euro fino alla somma di 20.000 euro per famiglie numerose con almeno 4 figli).

Secondo le disposizioni dell’Autorità Arera (Autorità per regolazione energia reti e ambiente) il bonus 2025 sarà quindi applicato sugli avvisi di pagamento 2026 a conguaglio, senza necessità di presentare alcuna richiesta. Sugli avvisi di pagamento 2025 è stata anche introdotta una componente perequativa, pari a 6 euro per utenza, al fine di finanziare il bonus sociale introdotto.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al servizio tributi ai seguenti recapiti: tel. 0172699668 – email: tributi@comune.fossano.cn.it agli uffici con i seguenti orari: lunedì e giovedì 8.30-12.30 / 14.30-16; martedì mercoledì e venerdì 8.30-12.30.