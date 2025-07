Alba: partono i lavori di manutenzione e asfaltatura su alcune strade cittadine per un importo complessivo di 300 mila euro

Lunedì 21 luglio ad Alba partiranno i lavori di asfaltatura e manutenzione da eseguire su Corso Bra, Via Rorine, Via Ognissanti nella parte maggiormente danneggiata dalla rotonda di Via Pietro Ferrero, Viale Vico e Corso Langhe con alcuni rappezzi nel controviale e su altri tratti.

La sistemazione delle suddette strade fa parte del progetto “Sistemazione manti stradali anno 2024”, finanziato con avanzo di amministrazione a luglio 2024 per un importo complessivo di 300 mila euro.

Prevede il rifacimento dell’asfalto e della segnaletica stradale sui tratti cittadini più danneggiati.

Durante i lavori saranno fresate le pavimentazioni stradali esistenti per un miglioramento del piano viabile, ottimizzando gli accessi e lo smaltimento delle acque piovane. Poi, sarà steso il bitume e rifatta la segnaletica.

Per l’inizio dei lavori, da lunedì 21 luglio ci saranno alcune modifiche temporanee alla viabilità nei tratti interessati.

In Corso Bra dalle ore 8.30 alle ore 18.30, ci sarà il senso unico alternato regolato da semafori e/o movieri, nel tratto compreso tra la rotatoria della stazione ferroviaria del Mussotto ed il numero civico 2, in corrispondenza del cavalcavia della Strada Provinciale 29.

Dalle ore 7.30 alle ore 18.30 sarà chiusa al traffico la carreggiata di Via Ognissanti in direzione Corso Piera Cillario, dall’incrocio con Via Giovanni Ferrero. Il traffico sarà deviato sulla stessa via.

Chiusa al traffico anche la carreggiata in direzione Cimitero Via Ognissanti, dall’incrocio con Via Pietro Ferrero. Il traffico sarà deviato sulla stessa via.

Durante i lavori, la viabilità, seppur alternativa, sarà garantita.

Dichiarano il sindaco Alberto Gatto e l’assessore ai Lavori pubblici Edoardo Fenocchio: «Le asfaltature e la manutenzione rientrano in quelle attività amministrative che magari fanno poco notizia, ma che noi reputiamo essenziali perché fanno la differenza nella vita di tutti i giorni per chi si sposta in città. Con questo intervento da 300 mila euro andiamo a sistemare tratti che da tempo necessitavano attenzione: non è solo una questione di decoro, ma di sicurezza per chi cammina, pedala o guida. Cercheremo di ridurre al minimo i disagi nei prossimi giorni. Come sempre, chiediamo pazienza e spirito di collaborazione: ogni cantiere è un pezzo di città che migliora. E lo stiamo facendo passo dopo passo, con serietà».