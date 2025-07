La “Birba d’estate” del Lions Club Bra Host si conferma sempre un pieno di entusiasmo

Quattro chiacchiere in compagnia e ottimo cibo sotto le stelle. È la “Birba d’estate”, il tradizionale appuntamento del Lions Club Bra Host, che quest’anno si è svolto nella serata di giovedì 17 luglio al ristorante la Porta delle Langhe di Cherasco.

Una festa nella festa per il neo presidente Andrea Molineris, alla prima uscita ufficiale, segnata dal tocco di campana. L’evento ha rappresentato un’occasione per riunire soci, ospiti e amici del Leo Club Bra in un ambiente carico di profondi significati lionistici.

L’atmosfera rilassata e gioiosa ha favorito momenti di condivisione e spensieratezza. «La Birba - ha commentato il presidente Andrea Molineris - rappresenta uno dei momenti più attesi per il nostro club. Qui non solo si celebra l’estate, ma si rafforzano i legami e si mette in luce il nostro impegno continuo verso la comunità».

Tanto entusiasmo ha fatto ancora una volta sperimentare la bellezza dello stare insieme, che ha ulteriormente riscaldato il clima di amicizia e l’animo del Club sempre fedele al motto internazionale: “We Serve”.