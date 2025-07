Onde di Terra a Cervere: una serata speciale all’Anfiteatro dell’Anima

Andrea Icardi alla macchina da presa in un "dietro le quinte" del film

Sarà una serata speciale quella del 22 luglio all'Anfiteatro dell'Anima di Cervere, quando "Onde di Terra", il film-rivelazione di Andrea Icardi, approderà all'interno del prestigioso Anima Festival. Non solo una semplice proiezione: il pubblico vivrà un vero e proprio evento cinematografico, con la presenza del produttore, del regista, degli attori protagonisti e del compositore Enrico Sabena, autore della suggestiva colonna sonora, premiata tra le 100 migliori colonne sonore del 2024.

La proiezione di Cervere sarà ancora più significativa perché proprio qui, simbolicamente, il film è nato: l'idea iniziale di "Onde di Terra" è stata proposta dal regista Andrea Icardi a Renato Sevega, fondatore della Siscom di Cervere, imprenditore visionario che ha creduto nella cultura e ha voluto investire nella realizzazione di questo progetto, diventandone il vero mecenate.

Con oltre 25.000 spettatori già conquistati, "Onde di Terra" è un vero e proprio caso cinematografico. Entrato recentemente nel circuito regionale Movie Tellers, il film continua la sua crescita esponenziale, ampliando il suo pubblico in tutto il Piemonte e oltre.

Per l'occasione verranno svelati contenuti inediti: scene poi tagliate dal montaggio finale, spezzoni di backstage e racconti dietro le quinte che sveleranno la genesi di un film che ha conquistato consensi e premi in tutta Italia e in Europa.

"Onde di Terra", scritto e diretto da Andrea Icardi, è una produzione indipendente che racconta una storia di radici, migrazione e identità nella Langa degli anni Settanta. Un film che ha conquistato pubblico e critica grazie alla sua autenticità, poesia e forza narrativa.

Prenotazione obbligatoria: i posti per la serata sono limitati. I biglietti possono essere prenotati direttamente a questo link: https://eventi.siscom.eu/OndediTerra/PrenotazioniOnLine.aspx

"Onde di Terra" è pronto a regalare emozioni all'Anima Festival. Non perdete questa occasione unica.