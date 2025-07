Gadget personalizzati: uno strumento concreto per farsi notare, dalle piccole attività alle grandi imprese

Cresce in Italia l’interesse per i gadget personalizzati , strumenti promozionali che si confermano vincenti per aziende, associazioni e attività commerciali locali. A dimostrarlo non sono solo i numeri del mercato – con il settore dei gadget promozionali che vale circa 1,5 miliardi di euro nel nostro Paese – ma anche l’esperienza diretta di realtà italiane come Gadgetoo, e-commerce specializzato in articoli promozionali personalizzati che unisce la tradizione manifatturiera torinese all’innovazione digitale.

Non si tratta di una semplice tendenza passeggera, ma di una strategia che sta dimostrando tutta la sua efficacia nella comunicazione d’impresa: secondo uno studio della PPAI (Promotional Products Association International), l’83% delle persone ricorda il nome dell’azienda che ha regalato loro un gadget utile, e l’85% si dichiara più propenso a fare affari con quel brand. Dati che spiegano perché sempre più PMI, negozi e operatori turistici locali scelgano prodotti come penne, shopper o borracce personalizzate con logo per lasciare un’impronta duratura nella mente (e nella quotidianità) dei propri clienti.

Dai classici ai green-tech: come cambia il mondo dei gadget promozionali

Il mondo dei gadget personalizzati sta evolvendo velocemente. Oltre ai classici intramontabili come taccuini, calendari e magliette, si stanno affermando nuove categorie di gadget più ricercati, come gli accessori tech e i prodotti sostenibili in materiali riciclati o biodegradabili. “Le aziende oggi cercano oggetti utili, duraturi e coerenti con i propri valori”, spiega Daniela Bianco, cofondatrice di Gadgetoo. “Non si tratta solo di ‘fare branding’, ma di rafforzare un’identità e costruire un legame positivo con il pubblico.”

Gadgetoo , marchio di proprietà della torinese Kore S.p.A., è l’unico e-commerce italiano del settore a nascere da una realtà produttiva storica, attiva dal 1964. Nella sede Liberty di Gassino Torinese vengono stampati ogni giorno migliaia di gadget con tecnologie avanzate (DTF, serigrafia, tampografia, UV), pronti per essere consegnati in tempi record, anche in sole 48 ore.

Gadgetoo: tra artigianalità, tecnologia e attenzione all’ambiente

Il successo del marchio si fonda su tre pilastri: qualità produttiva italiana, supporto dedicato al cliente e attenzione all’intera filiera produttiva. L’azienda, immersa in un parco secolare, copre oltre il 50% del proprio fabbisogno energetico grazie a un impianto fotovoltaico interno, privilegiando pratiche produttive etiche e materiali a basso impatto ambientale. “Dietro ogni gadget c’è una storia da raccontare e un messaggio da far arrivare nel modo giusto”, raccontano i responsabili. “Per questo abbiamo scelto di proporre dei prodotti in cui crediamo davvero: utili, curati nei dettagli e facili da personalizzare anche online”. Questo approccio è particolarmente apprezzato da enti pubblici, scuole, associazioni e piccole imprese locali che trovano in Gadgetoo un partner affidabile per la comunicazione promozionale, anche per ordini in piccole quantità.

Gadget promozionali: un'opportunità concreta per ogni budget

I gadget personalizzati non sono più solo appannaggio di grandi brand. Oggi anche la cartoleria del paese, il bar in centro, il B&B della collina o l’associazione sportiva possono dotarsi di accessori professionali e in linea con la propria immagine. Shopper personalizzate con logo, borracce riutilizzabili o agende stampate con i colori del territorio diventano così strumenti di fidelizzazione e promozione anche a livello locale.

E nei mesi estivi, gadget come cappellini, teli mare, ciabatte, sdraio e ombrelloni brandizzati trovano ampio spazio in eventi, festival e attività stagionali, contribuendo a rendere riconoscibile il proprio brand anche nei luoghi all’aperto più frequentati.

Dai piccoli business alle grandi aziende, i gadget personalizzati si confermano uno strumento efficace per rafforzare l’immagine del proprio marchio, comunicando in modo discreto ma efficace. Un investimento accessibile e versatile, che si adatta a ogni contesto e continua a generare valore nel tempo: in negozio, sul territorio, durante eventi o campagne promozionali.













