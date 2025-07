Alba: lo spettacolo “Merica!” mercoledì 23 luglio ore 21.00, sul palco dell’arena “Guido Sacerdote”

Nell’ambito del calendario “Estate da Alba”, mercoledì 23 luglio alle ore 21, l’arena “Guido Sacerdote” del Teatro Sociale “G. Busca” di Alba (ingresso da via Accademia), ospita lo spettacolo “Merica!”.

“Merica” parla della migrazione piemontese, in particolare quella di inizio Novecento verso l’America del Nord e, ancor più, del Sud.

A fine Ottocento e inizio Novecento andare in Merica significava emigrare all’estero, ovunque ci fosse lavoro e possibilità di fare fortuna.

Successivamente la parola “Merica” si riferiva soprattutto all’Argentina. Merica oggi significa memoria delle radici, un’epopea della povertà, complessa e ramificata, della civiltà piemontese che fu costretta a un esilio involontario. Voci che parlano di andate e ritorni, di sogni e radici, di rare vittorie e ripetute sconfitte.

Lo spettacolo organizzato dall’Assessorato alla Cultura, con la collaborazione del Centro Studi “Beppe Fenoglio” vedrà in scena, Paolo Tibaldi. L’attore, accompagnato da Oscar Barile e Gianpiero Gregorio, racconterà della sua recente esperienza di un mese in Argentina, nelle comunità piemontesi, in sei province (Cordóba, Santa Fe, Mendoza, Entre Rìos, San Juan e San Luis), attraverso il progetto Italea Piemonte - Turismo delle Radici.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti, ma è consigliata la prenotazione su:

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-merica-1474196133319?aff=ebdsoporgprofile

In caso di maltempo l’evento si svolgerà nella sala M. Torta Morolin del Teatro Sociale.