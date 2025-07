Proseguono gli appuntamenti di “Racconigi si racconta” con cui si festeggiano i 10 anni del progetto #racconigibelladascoprire.

Il mese di luglio si chiude venerdì 25 con una visita serale alla città di Racconigi. E' sempre sorprendente scoprire come di sera le città appaiano diverse e mostrino un lato insolito ed affascinante. La particolare illuminazione della città di Racconigi guiderà i passi degli ospiti e renderà suggestiva la narrazione dei luoghi, della storia e le curiosità riguardanti personaggi ed eventi.

L'appuntamento è alle ore 21:00 presso l'Ufficio Turistico.

Per la #domenicalmuseo, il 3 agosto le guide dell'Ufficio Turistico propongono una visita al Castello Reale dedicata a Maria José del Belgio, ultima regina d'Italia, in occasione della ricorrenza del suo compleanno. Giunta in visita per la prima volta nell'autunno del 1923, tornò a Racconigi per le nozze di Mafalda di Savoia nel 1925 e poi come moglie del Principe Umberto dal 1930. Una donna brillante, colta e forse troppo moderna per casa Savoia.

Il calendario degli eventi di “Racconigi si racconta – Estate” prosegue con altri due appuntamenti dedicati al Castello Reale: il 10 agosto l'attenzione sarà rivolta agli ospiti che giunsero alla residenza racconigese durante il regno di Carlo Alberto e di Vittorio Emanuele III: Reali, nobili, artisti, scienziati vennero ad omaggiare i Sovrani ogni estate; il 17 agosto, in occasione della Giornata Mondiale della Fotografia, torneremo a parlare di personaggi di casa Savoia immortalati da scatti fotografici e di fotografie scattate dagli stessi Sovrani.

Per informazioni è possibile contattare Conitours info@cuneoalps.it – tel. 0171 696206, i posti sono limitati.