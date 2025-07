"IniziaDaQui": a Piobesi d'Alba nasce un nuovo nido, tra innovazione, comunità e tradizione

Sarà la Società Cooperativa Sociale albese Fa.rm insieme a gestire il nuovo asilo nido comunale di Piobesi d'Alba, che aprirà le porte a settembre in una struttura nuovissima, pensata e realizzata con i fondi del PNRR, per accogliere i più piccoli in un ambiente bello, sicuro e stimolante.

Il sindaco Mauro Prino è molto soddisfatto della conclusione dei lavori per la preparazione all’apertura: “Il nido, porterà il nome "IniziaDaQui - Il Nido di Piobesi", e rappresenta molto più di un semplice servizio educativo: sarà un luogo di crescita, di relazioni e di comunità, dove ogni bambino potrà muovere i primi passi fuori dal proprio nido familiare, ma sempre dentro una rete fatta di cura, professionalità e valori condivisi”.

Concepito come punto di riferimento per le famiglie del Roero, il nuovo nido si distingue per un progetto educativo moderno, fondato su tre pilastri:

sostenibilità, grazie a scelte architettoniche e didattiche attente all'ambiente;

innovazione pedagogica, con la presenza di personale altamente qualificato e il supporto di psicologi interni;

radicamento territoriale, per accompagnare i bambini in un percorso dove la memoria del territorio incontra il futuro.

La coprogettazione tra il Comune di Piobesi d'Alba e la cooperativa Fa.rm insieme ha dato vita a un modello che valorizza il benessere del bambino e il ruolo della comunità educativa: un vero investimento sul futuro.

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte. Per informazioni e per bloccare subito il proprio posto, evitando liste d’attesa, è possibile scrivere a nidoiniziadaqui@gmail.com oppure contattare il numero 331 71 30 107 (anche via Whatsapp), e nel caso non si riceva risposta immediata si verrà ricontattati nel più breve tempo possibile.

Altra possibilità rivolgersi direttamente al Comune di Piobesi d’Alba al numero 0173/619448.