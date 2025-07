Tutto il Premio Giornalistico del Roero 2025 minuto per minuto (FOTO)

Sold out. Così si dice in questi casi. Il Premio Giornalistico del Roero che si è svolto venerdì 18 luglio ha radunato grandi ospiti e tanti giornalisti che, per un giorno, hanno reso Sommariva Perno la capitale dell’informazione italiana. Occasione straordinaria per riflettere sulla professione giornalistica e riscoprire il valore dell’informazione come servizio alla comunità.

La 38ª edizione si è aperta nella chiesa di San Bernardino con i saluti del patron dell’Associazione Premio Giornalistico del Roero, Giovanni Negro e del presidente della giuria Gian Mario Ricciardi, giornalista di lungo corso e già direttore della TGR Piemonte.

Sono intervenuti il sindaco Stefano Rosso, le autorità civili, i rappresentanti degli enti di promozione del territorio e dei vari sponsor, oltre naturalmente ai primi cittadini arrivati da buona parte del Roero, delle Langhe e del Monferrato.

I vincitori sono stati proclamati nel corso dell’emozionante cerimonia condotta dai giornalisti Beppe Rovera, Claudio Calorio, Paolo Destefanis e Silvia Gullino, per un’edizione che ha visto in concorso articoli e servizi pubblicati su quotidiani, settimanali, mensili, riviste tecniche e trasmissioni radiofoniche e televisive, sistemi telematici e siti web, editi in Italia e all’estero, pubblicati dal 1° giugno 2024 al 31 maggio 2025.

Il premio internazionale è andato ad Annabelle Thorpe del The Guardian, che ha fatto onore ad una terra, il Roero, ricca di genialità, ricercatori, artisti, inserendo il parco Re Rebaudengo di Guarene nell’elenco dei dieci parchi d’arte imperdibili in Europa.

Per le testate nazionali allori per Mario Baudino (La Stampa), Chiara Pasqualetti Johnson (Dove) e Antonio Ricci (Striscia la Notizia) con premio ritirato da Davide Rampello.

Nella categoria delle testate locali, applausi a don Giusto Truglia e Davide Barile (Gazzetta d’Alba), Camilla Nata (Rai Tgr Piemonte), Francesca Gerbi (TargatoCn), Claudia Solaro (ATnews) e al fotografo Carlo Avataneo.

Alla fine, foto di gruppo con tutti i protagonisti, l’aper-arneis, la cena a base di eccellenze locali e l’arrivederci alla 39ª edizione. Il sogno partito nel 1987 da Sant’Anna di Monteu Roero continua.