Saluzzo, questa sera si riunisce il Consiglio comunale

Si riunisce questa sera a Saluzzo il Consiglio comunale. La seduta si apre con la relazione del garante dei diritti delle persone private delle libertà personali, l’ex sindaco Paolo Allemano, in riferimento al 2024.

Dopo le comunicazioni del sindaco, in discussione alcune interrogazioni presentate dalle minoranze che riguardano la situazione degli stagionali africani al Parco Gullino; lo stato del manto stradale di via Savigliano, nel tratto tra via Sampò e l’area commerciale (Linea Ufficio – Karver); la situazione di piazza Vittorio Veneto, ex Stazione FS e Movicentro e la videosorveglianza giardini della Rosa Bianca e della vicina Sinagoga.

All’ordine del giorno alcune variazioni di bilancio con relativi assestamenti finanziari. In approvazione anche il piano di gestione forestale, che era stato rinviato nel precedente Consiglio.

Inoltre, una corposa variante urbanistica al piano regolatore che comprende ben 16 diverse situazioni in varie zone della città.

All’esame dell’aula anche l’approvazione del nuovo statuto dell’associazione “Distretto della frutta” e un ordine del giorno relativo alla nuova strategia nazionale per le aree interne.