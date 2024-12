Mondovì, si chiude il progetto CU.BE: i ragazzi premiati come "cittadini attivi"

Dapprima tre proposte laboratoriali nei locali di Cucine Colte, poi un evento conclusivo presso la Casa delle Associazioni, con un aperitivo conviviale e l'accompagnamento musicale di dj Giudici: il pomeriggio del 13 dicembre scorso ha rappresentato un momento significativo per i ragazzi coinvolti nel progetto "CU.BE. - Cultura e Benessere, Cultura è Benessere". Promosso dalla Città di Mondovì con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo nell’ambito del bando "Il Giardino delle Idee", il progetto ha visto la collaborazione di numerosi partner del territorio.

L’iniziativa, che ha coinvolto il Consorzio per i Servizi Socio assistenziali del Monregalese, le scuole cittadine, associazioni culturali e sportive, cooperative sociali e altri enti, ha avuto come obiettivo la promozione del welfare culturale. Rivolto ai giovani tra i 12 e i 18 anni, il percorso formativo è stato pensato per accrescere il protagonismo delle nuove generazioni attraverso attività culturali e artistiche.

L'evento finale del 13 dicembre ha sintetizzato mesi di esperienze e proposte, con tre incontri laboratoriali che hanno visto protagonisti lo studio Groove Eater, lo youtuber Efrem Lamesta e il campione sportivo Alessandro Barbero. A condurre la tavola rotonda conclusiva, raccogliendo emozioni e testimonianze dai partecipanti e dal pubblico, è stata la conduttrice radiofonica Marlen Pizzo. Il pomeriggio si è concluso con la simbolica consegna di attestati di "Cittadini Attivi" a tutti i partecipanti.

"Uno straordinario momento di crescita collettiva che ha coinvolto i ragazzi e il tessuto associativo della nostra città", ha commentato l’assessore alle Politiche giovanili, Alessandro Terreno, presente alla cerimonia di chiusura insieme all’assessora alla Cultura e alle Politiche sociali, Francesca Botto. "Il progetto CU.BE, dunque, come buona pratica da perseguire anche nel futuro per dare spazio e fiducia alle nuove generazioni che hanno dimostrato umiltà, capacità di ascolto, passione e competenza. Il simbolico riconoscimento di 'Cittadini Attivi', inoltre, come testimonianza del loro impegno, ma anche come stimolo per continuare sulla strada intrapresa".

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla Fondazione CRC, agli uffici comunali e a tutti i partner che hanno contribuito al successo del progetto. "Grazie al racconto esperienziale di Groove Eater, Efrem Lamesta, Alessandro Barbero e Marlen Pizzo, abbiamo dato vita a una progettualità intensa e autentica, simbolo di una comunità monregalese sempre più vivace e inclusiva", ha concluso Terreno.