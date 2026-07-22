A Valmala sabato 25 luglio la presentazione dei restauri del Santuario della Madonna della Misericordia

Il Santuario diocesano della Madonna della Misericordia di Valmala, sabato 25 luglio, sarà protagonista di una giornata dedicata alla presentazione dei lavori di restauro e riqualificazione che hanno interessato il complesso religioso della valle Varaita uno dei luoghi di culto più significativi del territorio che fa parte, da qualche anno, del Comune di Busca.

Dopo la fusione dei due Municipi il Comune di Busca ha completato un ampio progetto di riqualificazione da oltre 1 milione di euro. I lavori hanno ridisegnato i piazzali, portando a 188 posti auto complessivi (di cui 4 riservati agli autobus) e creando nuove aree verdi e percorsi pedonali.

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La presentazione di sabato 25 luglio prenderà il via alle 10 con i saluti istituzionali delle autorità e degli enti che hanno sostenuto il progetto.

Ad aprire gli interventi sarà il rettore del santuario, don Federico Riba, seguito da Massimiliano Caldera, responsabile dell'Area patrimonio storico artistico della soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, e dall'assessore regionale alla Montagna Marco Gallo.

Interverranno inoltre i rappresentanti di Fondazione CRT e Fondazione CRC, che hanno contribuito al finanziamento dei lavori di recupero, mentre il sindaco di Busca Ezio Donadio illustrerà il progetto di riqualificazione dell'area adiacente al santuario, realizzato grazie alle risorse derivanti dalla fusione dei Comuni di Busca e Valmala.

Alle 11 è prevista una visita guidata al complesso restaurato, che consentirà ai partecipanti di conoscere da vicino gli interventi eseguiti per conservare e valorizzare il patrimonio storico e artistico del santuario.

Dopo la pausa conviviale, il programma riprenderà alle 14,30 con una serie di approfondimenti tecnici e culturali.

Gli architetti Stefania Manassero e Claudio Ellena, insieme al restauratore Cesare Pagliero, illustreranno il percorso progettuale e le metodologie adottate per il recupero del santuario, con particolare attenzione alla tutela di un bene inserito in un contesto paesaggistico di grande pregio.

A seguire, l'architetto Loredana Fracchia proporrà una riflessione sul rapporto tra devozione mariana e patrimonio architettonico, presentando il caso del Santuario dell'Eremita di Mallare.

La giornata si concluderà alle 16 con la celebrazione della messa, presieduta dal vescovo di Saluzzo monsignor Cristiano Bodo, a suggellare un'importante occasione di valorizzazione di un luogo simbolo della spiritualità del territorio.