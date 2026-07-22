A Margarita, l’evento “La musica è Viva” porta sul palco del Pala Coj le "Madamè"

Il 3 agosto 2026 a Margarita, l’evento “La musica è Viva” porta sul palco del Pala Coj il gruppo musicale al femminile Le Madamè.

Il concerto organizzato all’interno del Progetto Voci Libere (dei comuni di Morozzo, Margarita, Beinette, Castelletto Stura, Montanera e Roccadebaldi) realizzato con il contributo della Fondazione CRC nell’ambito del Bando “Impegnati nei diritti” e con il patrocinio della Proloco di Margarita, propone un viaggio nella musica popolare italiana attraverso lo sguardo delle donne.

Le Madamè sono un gruppo musicale composto da quattro donne che cantano a più voci accompagnandosi con fisarmonica, chitarre e percussioni. La musica popolare è la memoria che canta e fa cantare il cuore.

Attraverso le loro voci e i loro strumenti ridanno vita a questa memoria collettiva, riportando alla luce le radici che ci uniscono come popolo e come persone.

Il concerto è previsto alle ore 21, presso il Pala Coj, via Carlo Lovera di Maria, 3.

Ingresso gratuito.

Per informazioni chiamare Patrizia Sanino 340 1715006