Penne Nere in valle Bronda: due giorni di festa per il 45° anniversario del Gruppo Alpini locale

Tutto pronto in Val Bronda per accogliere il secondo raduno sezionale degli Alpini del saluzzese, in programma sabato 26 e domenica 27 luglio nei comuni di Brondello e Pagno.

L’evento celebra il 45° anniversario della fondazione del Gruppo Alpini Valle Bronda, un traguardo importante per una realtà che da decenni rappresenta un punto di riferimento per la comunità e la memoria storica del territorio.

I festeggiamenti prenderanno il via sabato 26 luglio alle 16, con la deposizione delle corone d’alloro in memoria dei caduti e dispersi davanti ai monumenti della frazione San Lazzaro di Saluzzo e Castellar.

Alle 17, il programma si sposterà a Brondello, dove si terranno l’alzabandiera e la cerimonia di inaugurazione del monumento restaurato dedicato agli Alpini, un momento solenne che unirà memoria e riconoscenza.

La serata di sabato continuerà in musica: alle 20,30 spazio alle esibizioni delle corali, che vedranno protagonisti il Coro La Draia di Angrogna (Torino), il Gruppo polifonico Piccolo Cantiere, il gruppo di ricerca Mare Tera, il Coro Piccola Valle e gli Allegri Sognatori.

La manifestazione proseguirà domenica 27 luglio a Pagno.

Alle 9, in piazza Mercato, è previsto l’ammassamento degli Alpini e una colazione collettiva, accompagnata dalla registrazione dei gagliardetti sulle note della Fanfara sezionale di Moretta.

Alle 10 si svolgeranno l’alzabandiera e l’onore ai caduti, seguiti dai saluti delle autorità.

Alle 10,45 avrà inizio la tradizionale sfilata per le vie di Pagno, che si concluderà alla chiesa parrocchiale, dove alle 11 sarà celebrata la messa, impreziosita dagli interventi del Coro Piccola Valle.

Al termine della funzione religiosa, le Penne Nere riprenderanno la sfilata fino a piazza Mercato, dove si concluderà il raduno con il pranzo alpino.

Per partecipare al pranzo, è consigliata la prenotazione contattando Roberto al 348-7659817 o Giovanni al 339-3590861.

Il Gruppo Alpini Valle Bronda è guidato da Roberto Serre mentre il segretario è Giovanni Mellano, fa parte della sezione Monviso di Saluzzo.

Fondato nel 1962, il gruppo ha vissuto un periodo di inattività, per poi essere ricostituito nell’ottobre del 1980, e da allora continua a tramandare con orgoglio lo spirito alpino, tra servizio, solidarietà e memoria.