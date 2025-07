Bergemolo in Terre d’Avventura: 2ª Edizione del Micro Festival Alpino

A Bergemolo, dal 24 al 26 luglio, appuntamento con la 2ª edizione del micro festival alpino “Bergemolo in Terre d’Avventura. Uomini e contaminazione di Montagna”, ospitato presso l’anfiteatro di balle di fieno sotto la cornice del Monte Bourel, in località Laugero, nella frazione di Bergemolo e organizzato da Sebastiano Audisio e dai gestori del rifugio Olmo Bianco. In programma interventi di ospiti, proiezione di film e concerti.

Primo appuntamento, giovedì 24 luglio, “Valli in movimento”. Dalle 20.45 sarà proiettato il film “Lana Circolare” di Paolo Ansaldi, un viaggio tra i saperi artigianali, territori e filiere sostenibili. A seguire “I gemelli di Dematteis – Il Monviso dei record, racconto della storia impresa”.

Venerdì 25 luglio alle 20.45, per “Montagne, anime di popoli”, presentazione del film “Sadpara” a cura dell’autore Gabriele Canu, vincitore del premio per il miglior film nella categoria cultura di montagna al New Zeland Mountain Festival e al MH filmovy Festial. Un racconto potente tra le vette del Karakorum nel cuore della vita e del sogno alpinistico pakistano.

La musica e i balli occitani saranno i protagonisti dell’ultima serata,“Incanti Alpini”, di sabato 26 luglio. Alle 10 a Pra dla Sala, sotto la parete nord del Monte Boure, si terranno momenti di musica arcaica dettati dal corno alpino con i “Suonatori di Corno Alpino” dell’Alpe di Siusi, a seguire camminata in discesa verso Bergemolo fino ad arrivare alla spianata della Madonna dei Boschi dove alle 12 ci saranno contaminazioni di canto e musica con il suono dei corni alpini che hanno come caratteristica di trasmettersi per una decina di chilometri. Alle 20.45 in programma concerto della Corale La Cevitou della Valle Grana, esibizione dei “Suonatori di Corno Alpino – Alpe di Siusi”, di Simonetta Baudoni e degli allievi dell’organetto diatonico.

Tutte le sere alle 19.30 possibilità di apericena al Rifugio Olmo Bianco (15 euro, prenotazioni: tel. 340-5517957) e di campeggio. In caso di maltempo le proiezioni si terranno al coperto, sotto il tendone del Rifugio Olmo Bianco.