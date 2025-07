Tarantasca si divide in quattro borghi: è tutto pronto per i Giochi dei Rioni 2025

Sabato 26 luglio, a Tarantasca, si svolgeranno i Giochi dei Rioni 2025, dopo il successo dell’anno scorso. A organizzarli è il GET, il Gruppo Eventi Tarantasca, nato nella primavera dell’anno scorso per promuovere degli eventi cittadini per la comunità, come feste, giochi e momenti d’incontro. Questi saranno i secondi Giochi organizzati dal GET, ma già in passato si erano svolti eventi simili.

Tarantasca si dividerà nei quattro rioni storici:

Borgo Nuovo, zona sud di Tarantasca;

Borgo Frazioni, composto da Santa Cristina, Tasnere, San Defendente e San Chiaffredo;

Borgo Centro (campione uscente), occupante la zona centrale di Tarantasca, attorno al campo sportivo del comune;

Borgo Quaranta, rione nord di Tarantasca.





I rioni variano per estensione, ma sono abbastanza simili per numero di abitanti. Ogni borgo ha il suo animale simbolo: Toro per Borgo Nuovo, Squalo per Borgo Quaranta, Leone per Borgo Frazioni e Coccodrillo per Borgo Centro. Ogni rione deve formare la propria squadra: i partecipanti devono avere un’età superiore ai 15 anni e i gruppi dovranno essere composti da 20 persone per borgo (lo scorso anno il numero era 28). Per ogni rione parteciperanno 10 persone di sesso maschile e 10 di sesso femminile. Le squadre saranno divise in tre fasce d’età, nelle quali i partecipanti dovranno essere suddivisi secondo i seguenti criteri: 10 persone tra i 15 e i 35 anni, 8 tra i 36 e i 55 e 2 persone over 55. Alcune competizioni saranno più adatte a una determinata generazione rispetto alle altre, ma ci saranno sia giochi movimentati, più pertinenti alla prima fascia d’età, che giochi statici, per le fasce meno giovani. Come l’anno scorso, quando i Giochi si svolsero sabato 3 agosto, a partecipare saranno i residenti, ma chiunque è invitato come spettatore ai giochi diurni, a ingresso libero fino al raggiungimento della capienza del campo sportivo. Le attività saranno giochi classici, che, però, ad oggi, sono ancora segreti. L’anno scorso, tra le varie attività, ci furono la corsa con i sacchi e diversi giochi con l’acqua. Tra le novità dell’edizione di quest'anno ci sarà un torneo di bocce.

Le prove di abilità e strategia si svolgeranno nel pomeriggio, con inizio previsto per le 14 e fine alle 18.

Alle 19:30 inizierà la grande cena “Ruspante”, seguita dal DJ set di Luca Isoardi, in arte Isomain, per concludere la giornata tra musica e divertimento.