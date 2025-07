Rossana in festa: oltre 400 coperti serviti sabato sera. Questa sera gran finale con “Con un Deca” e “Pasta in piazza”

Venerdì sera la festa è iniziata con l’energia folk dei Lou Seriol e il DJ set di Majo, ma è stato sabato 26 luglio a segnare il picco di partecipazione: la tanto attesa Grigliata sotto le stelle ha fatto registrare oltre 400 coperti, trasformando la piazza in un grande ristorante all’aperto. A seguire, lo spettacolo dei Fool Party Dance Band e il DJ set con Marco Marzi & Marco Skarica hanno animato la serata con musica e balli fino a tardi.

Le immagini parlano da sole: volontari instancabili alla griglia, tavolate piene, pista affollata e lo sfondo suggestivo della chiesa parrocchiale di Rossana che ha fatto da cornice a una notte da ricordare.

Ma non è finita: questa sera, domenica 27 luglio, è in programma il gran finale. Si parte alle ore 19.30 con la tradizionale “Pasta in piazza”, preparata dai volontari della Pro Loco, seguita dall’attesissimo concerto della band “Con un Deca”, che porterà sul palco le grandi hit degli 883, da “Gli anni” a “Nord Sud Ovest Est”, per una serata tutta da cantare e ballare insieme.

Ingresso libero e servizio bar attivo.

La Pro Loco di Rossana invita tutti a partecipare a questa ultima serata di festa, per salutare l’estate in compagnia, nel cuore della Valle Varaita.