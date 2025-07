Icardi: "Il Piemonte si consolida come snodo logistico essenziale per gli insediamenti produttivi del Nord-Ovest"

"Come consigliere regionale e cittadino piemontese, sono molto soddisfatto per l'obiettivo conseguito oggi a Genova dal Comitato d'Indirizzo della 'Zona Logistica Semplificata 'Porto e Retro Porto di Genova', al quale partecipa la Regione Piemonte. Con la deliberazione di 12 nuovi Comuni piemontesi nella Zona Logistica Semplificata del sistema retroportuale del Nord-Ovest, si compie un passo significativo nel consolidamento del sistema logistico e industriale piemontese".

È il commento di Luigi Genesio Icardi, presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale, alla notizia dell'annessione di ulteriori 12 Comuni, oltre a quelli deliberati nel 2021 dalla precedente Giunta.

I nuovi Comuni piemontesi annessi sono: Asti, Basaluzzo (AL), Borghetto Borbera (AL), Casale Monferrato (AL), Castelletto Monferrato (AL), Castelnuovo Scrivia (AL), Mondovì (CN), Pozzolo Formigaro (AL), Serravalle Scrivia (AL), Silvano d’Orba (AL), Tortona (AL) e Villanova d’Asti (AT), a cui si aggiungono gli interporti di SITO (Orbassano - TO) e CIM (Novara).

"E' un traguardo importante per il Piemonte che lo pone all’interno di uno degli strumenti strategici più rilevanti per lo sviluppo delle attività produttive del Nord-Ovest. Iter autorizzativi semplificati e Sportelli Unici per le Attività Produttive, dedicati agli investitori sono i primi obiettivi da realizzare nei comuni annessi già a fine anno. Gli Sportelli Unici gestiscono, infatti, in forma semplificata le autorizzazioni legate a insediamenti produttivi e attività logistiche al fine di consentire alle imprese interessate di insediarsi con un percorso agevolato, che dimezza le tempistiche burocratiche e rende più attrattivo il nostro territorio per nuovi investimenti, soprattutto in ambito logistico e industriale".

"Il Piemonte si conferma quale hub logistico europeo di significativa centralità – conclude Icardi - anche grazie ai collegamenti con la rete transeuropea dei trasporti, il Terzo Valico dei Giovi e la futura Torino-Lione. La Regione intende creare condizioni favorevoli alla crescita sostenibile, all’attrazione di capitali e allo sviluppo occupazionale nei territori coinvolti, attraverso un modello amministrativo snello e competitivo su scala internazionale ".