Il Caffè letterario di Bra è pop con “The Woman in Me” di Britney Spears

Musica, musica e ancora musica: con i libri non solo viviamo straordinarie avventure, ma possiamo anche scoprire il mondo delle rockstar più amate, perché raccontano le gioie e i dolori di una vita sempre esibita.

L’autobiografia più attesa dell’ultimo decennio è stata quella di Britney Spears, la popstar di cui tutti i Millennials hanno avuto almeno un poster in camera, la donna dei record e delle hit indimenticabili, l’icona sexy e simbolo di un’intera generazione.

Pubblicata nel 2023, “The Woman in Me” (Longanesi) ha scosso le acque con un resoconto reale dell’incredibile viaggio della cantante, «L’importanza di una donna che racconta la propria storia, alle proprie condizioni, finalmente», scrive Britney.

Figura tra le più emblematiche dell’americanissimo sogno capace di trasformarsi in incubo, l’artista racconta del suo percorso alla ricerca, come dice nel titolo, della donna che è in lei. Parte dall’infanzia: la storia si apre con il suicidio della nonna e degli abusi del nonno sul padre, lo stesso che poi, diventerà alcolista e si rifarà sui figli, non fisicamente, ma psicologicamente.

Arriva a parlare della conservatorship, che ha definito un «Incubo crudele». Dal 2008 al 2021 è rimasta, infatti, sotto la tutela legale del padre, che ne ha controllato vita privata, carriera e finanze. Considerata “incapace” di autogestirsi, macinava tour da milioni di dollari che mantenevano una famiglia intera e tutta la sua squadra di agenti e manager.

In mezzo c’è tutto il resto: l’ascesa di una ragazza che alterna la gioia di aver raggiunto i suoi sogni con l’incapacità di gestire la fama; il desiderio di essere considerata umana; le travagliate storie d’amore, da quella con Justin Timberlake finita con un sms da parte di lui anche a causa di reciproci tradimenti e di un aborto traumatico, a quella con l’ex marito Kevin Federline, padre dei suoi due figli; i ricoveri forzati; la passione per la musica e la danza, che si sono affievolite sotto il peso delle imposizioni, anche artistiche, della tutela legale. Cadute, risalite e altre cadute, fino alla libertà.

Dopo la lettura non si può che tifare per lei, proprio come si farebbe con quell’amica che ne ha passate tante.