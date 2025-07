Ai "Giovani di Turno" di Rifreddo i finanziamenti di Compagnia di Sanpaolo e Fondazione CRC

L’associazione Giovani di Turno ETS, attiva a Rifreddo, in Valle Po, è tra le vincitrici di due importanti bandi dedicati alla promozione dell’attivazione giovanile, dei diritti e della partecipazione civica: Bando SparkZ – Giovani che attivano di Fondazione Compagnia di Sanpaolo e Bando “Impegnati nei Diritti” di Fondazione CRC.

Grazie a questi finanziamenti, Giovani di Turno potrà realizzare nuovi progetti sul territorio nella stagione 2025-2026, rafforzando il proprio impegno per stare bene e fare comunità attraverso la cultura, il dialogo e la cura.

Uno slancio di entusiasmo per il futuro

“Siamo felicissimi e orgogliosi”, dichiara il direttivo dell’associazione, composto da Alessandra Pagano, Andrea Costa, Cristina Carbone e Sara Mariotta.

“Questi risultati non sono solo finanziamenti, ma una conferma del valore della nostra visione e del ruolo che vogliamo svolgere nei confronti della comunità. Siamo grati a Fondazione Compagnia di Sanpaolo e Fondazione CRC per questo doppio traguardo e al Comune di Rifreddo, partner essenziale e indispensabile che da sempre ci motiva e crede in noi” continuano i Giovani di Turno.

“Per noi essere giovani non è una questione di età: essere giovani è il coraggio di osservare il mondo con occhi nuovi, di rimanere curiosi, fluidi, vivi. È assumersi la responsabilità di esserci, di ascoltare, di fare la propria parte. È scegliere, ogni giorno, di non aspettare. Siamo Giovani di Turno perché crediamo nel movimento, nella ciclicità e nella fiducia. Perché sappiamo che il nostro contributo è prezioso qui e ora, anche se non sarà per sempre. Siamo qui per agire nel presente, guardando al futuro, con il coraggio di lasciare spazio a chi verrà dopo.”

Concludono con il motto dell’associazione: “Il nostro turno è adesso. Perché il futuro non è un’eredità: è una direzione da costruire, insieme.”