Alba avrà il suo campo da rugby: il Comune ha acquistato un terreno in corso Nino Bixio

Il Comune di Alba ha acquistato in corso Nino Bixio un terreno e un basso fabbricato costituito da due autorimesse per destinarlo a campo da rugby.

Sin da inizio mandato, l’amministrazione comunale ha inserito tra le priorità la destinazione di un’area comunale a questa disciplina sportiva che in città negli ultimi anni suscita sempre più interesse. La precedente amministrazione con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 22/04/2024 aveva già stanziato la somma necessaria per l’acquisizione del terreno pari a 115.500 euro.

L’area scelta per la realizzazione del campo da rugby si trova nel parco del Tanaro, in località Sardegna, già sede di impianti sportivi e ricreativi: qui è stata individuata una superficie di circa 5680 mq di proprietà privata.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 29/05/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato stabilito di approvare la perizia redatta dalla Ripartizione Urbanistica inerente la quantificazione del valore degli immobili nell’importo di 99.050 euro per un totale di 108.084,35 euro, contando anche il rogito notarile di acquisto, le imposte di registro, ipotecarie e catastali e gli accessori di legge a carico dell’acquirente. Il campo verrà progettato e realizzato dal Comune con un ulteriore stanziamento.

Questa mattina, venerdì 25 luglio, il sindaco Alberto Gatto con l’assessore allo Sport Davide Tibaldi ha incontrato il nuovo presidente dell’associazione sportiva dilettantistica Alba Rugby, Giovanni Vacca, che sostituisce Franco Ricci, e il vicepresidente Enrico Bolla.

Il sindaco Alberto Gatto, l’assessore allo Sport Davide Tibaldi e l’assessore ai Lavori pubblici Edoardo Fenocchio: “Esprimiamo grande soddisfazione per l’acquisto del terreno per il nuovo campo da rugby. Un passo importante che era già stato avviato dalla passata Amministrazione e che noi abbiamo portato a termine perfezionando l’accordo con il privato. L’acquisizione – che ci permette ora di avviare l’iter di progettazione - risponde a una richiesta avanzata da tempo dalla società sportiva cittadina. Negli ultimi anni, infatti, ha visto crescere in modo significativo il numero degli iscritti, senza tuttavia disporre di uno spazio idoneo dove allenarsi, disputare le partite e partecipare ai campionati. Alba è una città ricca di realtà sportive e come Amministrazione riteniamo fondamentale sostenere tutte queste realtà con pari attenzione, investendo in infrastrutture che favoriscano la crescita, l'inclusione e la partecipazione dei nostri giovani. Ringraziamo il presidente uscente dell’Alba Rugby Ricci e auguriamo buon lavoro a Vacca per il nuovo incarico, con l’obiettivo di poter giocare quanto prima nel nuovo campo”.