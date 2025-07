Approvato progetto esecutivo per il ripristino del guado ciclo-pedonale sul Gesso, la storia della Pedancola si arricchisce di una nuova puntata

Nei tempi delle notizie che arrivano dai mass media, dalla sezione on line di uno dei più noti abbiamo appreso che la Giunta Comunale di Cuneo a trazione PD ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di ripristino del guado ciclo-pedonale sul torrente Gesso, in zona Santuario degli Angeli, con un investimento complessivo di € 17.500,00.

“Il guado, danneggiato da eventi alluvionali nei primi anni 2000 e successivamente demolito nel 2010 per motivi di sicurezza, è stato fino ad oggi sostituito da un passaggio temporaneo stagionale. L’approvazione del progetto esecutivo segna un passo decisivo verso la realizzazione di una soluzione stabile e duratura, autorizzata dalla Regione Piemonte con concessione demaniale fino al 2039”.

Quanto scritto nelle prime righe fa ben sperare, ma proseguendo nella lettura si capisce che si tratta di una illusione passeggera, secondo il gruppo Forza Italia.

“Ci siamo interessati più volte – interviene Franco Civallero, capo gruppo di Forza Italia – della questione, suggerendo anche soluzioni magari esteticamente non magnifiche, ma operativamente più stabili e sicure, tipo un guado dotato di fondazioni importanti ai fini di destinare le risorse laddove servono, nelle fondazioni appunto, per permettere che il particolare regime idraulico del fiume non vanifichi ogni volta la ricostruzione”.

“Apprezziamo – sottolinea Civallero - l’impegno del Comune di Cuneo, in collaborazione con l’Amministrazione di Boves, con la quale ha definito un protocollo d’intesa per la gestione associata della ricostruzione e del mantenimento del guado; però desidereremmo che non venisse scritto che trattasi di ricostruzione, ma di più di percorso stabile e manutenzione del guado”.

“Ci chiediamo – conclude Franco Civallero - cosa finanziano questi ulteriori € 17.500,00, i quali per un’opera definitiva e stabile sembrano non sufficienti, come è articolato il bando, la convenzione ed il progetto affidato alla società Ferrari, Giraudo e associati s.r.l.?”.