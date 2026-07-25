Successo per la "Notturna in moto" a Sant'Anna di Vinadio: 140 equipaggi per la benedizione al Santuario

Si è concluso con un grande successo di partecipazione il "Motogiro Notturno" che il Motoclub Vigili del Fuoco ha organizzato nella serata di giovedì 23 luglio e che ha visto ben 140 motociclette risalire le valli in direzione del Santuario di Sant'Anna di Vinadio, il luogo di culto più alto d'Europa situato a 2.035 metri di altitudine.

I biker si sono dati appuntamento poco prima delle 20 presso il piazzale della Caserma dei Vigili del Fuoco di Cuneo, muovendosi in gruppo verso la destinazione, dove era in progarmma la tradizionale benedizione dei mezzi da parte di don Erik.

L'evento, nato per unire la passione per le due ruote, l'amicizia e la sensibilità verso la sicurezza stradale, ha regalato un'atmosfera di festa e condivisione.

Al termine del rito, il bar del santuario è rimasto aperto per consentire ai motociclisti di fermarsi per un momento di ristoro prima del rientro.

"Non ci aspettavamo così tanta gente – hanno commentato gli organizzatori –, 140 moto hanno formato un serpente di fari che ha attraversato le nostre valli per raggiungere il santuario. Un rombo unico, rispetto, sorrisi e zero problemi: questo è il vero spirito biker. Grazie di cuore a tutti i partecipanti".