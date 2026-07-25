Il Museo della Magia di Cherasco diventa sede internazionale della Fism Academy

Il Museo della Magia di Cherasco è ufficialmente la sede internazionale della FISM Academy, il progetto promosso dalla Fédération Internationale des Sociétés Magiques per riunire formazione artistica, ricerca e valorizzazione culturale della magia.

L'assegnazione è stata ufficializzata giovedì 23 luglio alla presenza di don Silvio Mantelli – Mago Sales, presidente della Fondazione e fondatore del Museo della Magia; Andrea Baioni, presidente della FISM – Fédération Internationale des Sociétés Magiques; Domenico Dante, International Advisor FISM e presidente onorario del Club Magico Italiano; Peter Din, Managing Director della FISM Academy; e Stefania Allasia, assessora all'Istruzione, ai Rapporti con le associazioni e ai Gemellaggi del Comune di Cherasco.

La scelta del Museo di Cherasco come quartier generale della FISM Academy era stata presentata ufficialmente all'Assemblea generale della Federazione, svoltasi a Torino il 15 luglio 2025, e nasce da un accordo con la Fondazione del Museo. Con questo riconoscimento il progetto entra in una nuova fase operativa, destinata a fare di Cherasco un centro internazionale per la formazione, il confronto e la ricerca nel campo dell'arte magica.

La FISM Academy avrà a disposizione gli spazi del Museo, nei quali potranno essere organizzati attività di studio, incontri, seminari, percorsi di perfezionamento e iniziative culturali. La sede piemontese diventerà inoltre una base per iniziative e ricerche legate alla magia, con il coinvolgimento di artisti, studiosi e istituzioni culturali.

Domenico Dante: «Un passo importante per la formazione»

Domenico Dante, International Advisor FISM, ha sottolineato il valore formativo e culturale della nuova sede:

«La creazione di una Academy proprio all'interno del Museo della Magia rappresenta un passo importante verso la formazione e la qualificazione dell'arte magica. Oggi il grande pubblico non dispone sempre di parametri chiari per valutare la preparazione e la bravura di un artista. Questo conferimento può contribuire a costruire riferimenti riconoscibili e a far comprendere che non si diventa maghi o prestigiatori dall'oggi al domani: occorrono molti anni di studio, disciplina e allenamento.»

L'Academy avrà quindi il compito di promuovere una maggiore consapevolezza del lavoro che precede ogni esibizione e di valorizzare la magia come disciplina artistica, nella quale capacità tecnica, creatività, studio e presenza scenica devono procedere insieme.

Andrea Baioni: «La magia è creare stupore attraverso l'abilità»

Andrea Baioni, FISM International President, ha evidenziato il ruolo della Federazione nella definizione di criteri oggettivi per la valutazione dell'arte magica:

«La FISM organizza i Campionati mondiali e continentali di magia, offrendo un parametro concreto e riconosciuto a livello internazionale. Il nostro compito è rendere evidente che nell'arte magica esiste un valore che deve essere individuato, valutato e premiato. Non è sufficiente saper nascondere il trucco: contano l'originalità, la tecnica, la costruzione artistica e la capacità di coinvolgere il pubblico. In parole semplici, la magia è la capacità di creare stupore attraverso l'abilità.»

L'Amministrazione di Cherasco: «Don Silvio ha trasformato un sogno in una realtà internazionale»

«Senza la visione, il cuore e la determinazione del Mago Sales, tutto questo non sarebbe stato possibile – dichiara l'Amministrazione comunale –. Don Silvio ha saputo trasformare un sogno in una realtà di respiro internazionale, donando a Cherasco un patrimonio culturale e umano inestimabile. A lui va il più grande e affettuoso grazie da parte di tutta la cittadinanza per aver creduto in questo progetto e per aver collocato la nostra città al centro della mappa magica mondiale. La presenza del presidente internazionale FISM Andrea Baioni e del presidente onorario Domenico Dante, unitamente all'opera straordinaria del Mago Sales, consacra definitivamente il Museo della Magia come punto di riferimento per artisti, studiosi e appassionati dell'arte dell'illusione provenienti da ogni parte del mondo.»

Don Silvio Mantelli: «Un sogno che si realizza»

«Quando nel 2013 ho iniziato l'avventura del Museo della Magia a Cherasco, mi pareva di aprire un sipario sui miei sogni. Con me ci hanno creduto molte persone, maghi e non, e insieme abbiamo dato inizio all'avventura. Con il tempo il sogno ha iniziato a dare i suoi frutti, perché si è trasformato in qualcosa di concreto. Oggi, con l'elezione del Museo della Magia di Cherasco a sede internazionale di tutte le società magiche mondiali riunite nella FISM, questo sogno si sta realizzando. Lo scopo resta inalterato: regalare, attraverso un gioco di magia, benessere alla persona umana. Ne sono testimoni le migliaia di persone che visitano ogni anno il Museo. I loro apprezzamenti hanno portato il Museo della Magia di Cherasco al terzo posto a livello nazionale, secondo la classifica del Touring Club, dopo il Forte di Bard e il Museo Egizio. Sognare nella magia è bello e salutare. Per questo verrà presto chiesto di riconoscere il Museo della Magia di Cherasco come Patrimonio culturale UNESCO. Eleanor Roosevelt disse che "il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni". Per questo dico che sognare è bello, insieme ancora di più.»

La FISM rappresenta oltre 80 mila maghi appartenenti a più di 110 società distribuite nei sei continenti e organizza i Campionati mondiali e continentali di arte magica, riconosciuti come uno dei principali momenti internazionali di confronto e valutazione nel settore.

La FISM Academy di Cherasco proporrà percorsi di coaching avanzato, workshop, incontri con campioni internazionali, attività di ricerca e collaborazioni con realtà universitarie e culturali. I programmi e il calendario delle prime attività saranno resi disponibili prossimamente presso il Museo della Magia.